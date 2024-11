Florian Silbereisen: Barbara Schöneberger packt über sein geheimes Laster aus

Florian Silbereisen gilt in der TV-Branche als absoluter Saubermann. Doch hat der „Traumschiff“-Schauspieler auch geheime Laster? Seine Moderationskollegin Barbara Schöneberger plaudert nun aus dem Nähkästchen und teilt eine Information, die den ein oder anderen Schlagerfan durchaus überraschen dürfte.

Florian Silbereisen: Überraschendes Geständnis von Barbara Schöneberger

Erst vor Kurzem standen Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger gemeinsam auf der Bühne und moderierten die Verleihung der „Goldene Henne 2024“. In dem Podcast „Baywatch Berlin“ verrät die Moderatorin nun, was sie nach jeder Sendung in ihrer Garderobe veranstaltet.

„Nach einer Show gehe ich immer hoch in meine Garderobe, dann gibt es eine Flasche Champagner. Seit Neuestem rauche ich dann aus dem Fenster eine Zigarette“, so Barbara Schöneberger. Kurz danach kommt sie dann auf ihren Kollegen Florian Silbereisen zu sprechen und haut mal eben so raus, was er für ein Laster hat.

Florian Silbereisen hat geheimes Laster

„Manchmal kommt dann zum Beispiel der Florian Silbereisen, der raucht ja auch recht viel“, so die Moderatorin in dem Podcast. Wie es scheint, hat der 43-Jährige abseits der großen Bühne und den Fernsehkameras eine Schwäche für Zigaretten. Wer hätte das gedacht?

Aber auch mit anderen Kollegen kommt es nach einer Show zum feuchtfröhlichen Pläuschen in ihrer Garderobe, wie Barbara Schöneberger hinzufügt: „Egal ob Jan Josef Liefers oder wer auch immer dabei ist, dann treffen sich alle immer bei mir in der Garderobe, Tür auf. Dann gibt es irgendwie ein bisschen Champagner, ehrlich gesagt. Und dann wird nochmal kurz besprochen, was war gut, was war schlecht.“