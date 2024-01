Florian Silbereisen beim „Traumschiff“: ZDF zeigt schlüpfrige Sex-Szene

Als Schlagerstar eroberte Florian Silberherzen zuerst die Bühnen und Herzen seiner Fans. Doch auch als Kapitän Max Parger beim „Traumschiff“ zieht er regelmäßig die Zuschauer vor den Fernseher. Seit Ende 2019 ist er in der ZDF-Kultreihe zu sehen.

Doch nun musste Florian Silbereisen beim „Traumschiff“ eine ganz neue schauspielerische Erfahrung machen. Denn erstmals drehte der 42-Jährige eine Sex-Szene.

Florian Silbereisen feiert Premiere – es wird schlüpfrig

Auf dem Traumschiff haben sich schon viele Passagiere verliebt, doch in der Neujahrsfolge hat es nun offenbar auch den Kapitän erwischt. In der neuesten ZDF-Folge, in der übrigens auch das einstige Traumpaar Amira und Oliver Pocher eine Gast-Rolle spielen wird, verdreht die Unbekannte Veronika Bruckner (gespielt von Wanda Perdelwitz) dem Kapitän den Kopf. Und der wird nicht nur von seinen Gefühlen, sondern auch von seiner Angebeteten völlig überrumpelt.

++ Oliver Pocher kämpft mit den Tränen – emotionaler Zusammenbruch an Weihnachten ++

In einer Szene klopft es plötzlich bei Max Parger an der Kabinen-Tür. Er öffnet die Tür und steht vor Veronika nur mit einem Handtuch bedeckt. Mit den Worten: „Du bist zu früh, ich bin quasi noch nackt“, begrüßt er sie. Eigentlich wollten sich die frisch Verliebten zum Essen treffen. Doch Veronika interpretiert seine Worte als eine Einladung und schubst ihn kurzerhand zurück. „Ich fang‘ mit dem Nachtisch an!“, antwortet sie verführerisch. Ob der „Traumschiff“-Kapitän dieser eindeutigen Aufforderung widerstehen kann – wohl kaum!

Noch mehr News:

In einem Interview der „Superillu“ sagte Florian Silbereisen vor Kurzem: „Seit ich Kapitän bin, muss ich mir die Sendung immer allein nebenan im Schlafzimmer ansehen, da ich zu aufgeregt bin, um mit der Familie im Wohnzimmer zu schauen.“ Na, bei dieser schlüpfrigen Szene könnte die Nervosität wohl noch etwas steigen.