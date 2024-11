Florian Silbereisen gebührt große Ehre – doch SIE lässt ihn abblitzen

Florian Silbereisen hat bereits zahlreiche Sendungen im deutschen TV moderieren dürfen. Sein jüngster Auftritt war gemeinsam mit Barbara Schöneberger bei der Verleihung der „Goldenen Henne 2024“ in Leipzig. Nun wird dem 43-Jährige die nächste Ehre zuteil.

Florian Silbereisen wird nämlich zum ersten Mal die Silvestershow in der ARD moderieren! Seine Freude dürfte dabei riesig sein – doch es gibt auch einen Wermutstropfen für den Showmaster. Eine enge Bekannte und Schlagerikone erteilt ihm eine bittere Absage.

Florian Silbereisen muss ganz stark sein

Zum Ende des Jahres erreicht Florian Silbereisen einen persönlichen Meilenstein. Der „Traumschiff“-Schauspieler wird zum Jahreswechsel den „Silvester-Schlagerbooom 2025“ in der ARD präsentieren. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Kollegen Hans Sigl, der bislang an Silvester für den Sender im Einsatz war.

Florian Silbereisen erwartet dabei hochkarätige Gäste wie beispielsweise DJ Ötzi, Inka Bause, Andrea Berg, Andy Borg, Alphaville, Thomas Anders und viele weitere. Doch ein Name fehlt auf der Gästeliste. Es ist ausgerechnet der Name einer der engsten Bekannte des Gastgebers.

Florian Silbereisen muss auf SIE verzichten

Die Rede ist von keiner Geringeren als Maite Kelly. Die ehemalige „Kelly Family“-Sängerin wird an diesem Abend nicht an Florian Silbereisens Seite sein. Vielmehr wandert die 44-Jährige zur Konkurrenz rüber!

An Silvester singt sie nämlich bei der großen ZDF-Party am Brandenburger Tor. Diese wird auch in diesem Jahr von „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel präsentiert. Ein wahrer Schlag für Flori…

Die ARD überträgt den „Silvester-Schlagerbooom 2025“ mit Florian Silbereisen am 31. Dezember 2024 live aus der Basketball-Arena in München.