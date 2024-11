Florian Silbereisen: Nach TV-Ausstrahlung der „Goldenen Henne“ erhält er die Nachricht

Es war ein Abend der besonderen Art in der Leipziger Messe. Zum 30. Mal fand die Preisverleihung „Goldene Henne“ statt. Und anlässlich des Jubiläums ließen sich die Moderatoren ein Highlight nach dem anderen einfallen.

Auf der Bühne führten Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger gemeinsam durch den Abend. Ausgetragen wurde das Event im MDR. Und schon kurz nach dem Ende der Showveranstaltung erreichte Schlagerstar Florian Silbereisen eine Nachricht, die ihn und sein „Goldene Henne“-Team erfreuen dürfte.

Florian Silbereisen: Nach TV-Ausstrahlung ist alles klar

Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger sorgten mit einer umgetexteten Version zu Roland Kaisers Hit-Song „Warum hast du nicht nein gesagt?“ für erstaunte Gesichter, als sie ihre Stimmen zum Besten gaben. Allen voran beim Sänger selbst, der auf der Bühne zudem einen Ehrenpreis erhielt, von dem er zuvor keinen blassen Schimmer hatte (hier alle Einzelheiten dazu >>>).

Und offenbar interessierten sich auch die Zuschauer dafür, was Flori und Babsi auf der Bühne so veranstalteten. Der Abend verlief Quoten-technisch gesehen schließlich gut für den Sender.

Florian Silbereisen darf sich über Quoten freuen

Laut dem Branchendienst „DWDL“ lockte die Verleihung „Goldene Henne“ bundesweit 1,16 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme – ein Marktanteil von 5,6 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr überzeugte der MDR mit der Show im Schnitt noch 1,13 Millionen Menschen, was einen Marktanteil von 5,2 Prozent bedeutete.

Damit hat sich die Jubiläumsshow in diesem Jahr sogar steigern können. Ob das etwa an Barbara Schöneberger lag? Sie stand in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit Silbereisen auf der Henne-Bühne, 2023 fungierte der Sänger noch alleine als Moderator.

Auch schon vor der eigentlichen Preisvergabe gab es in Leipzig einiges zu bestaunen. „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause zeigte sich zum Beispiel mit einem Mann auf dem roten Teppich. Wer das war, liest du hier >>>.