„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit Mann auf dem Red Carpet – es gibt Küsse  

TV-Star Inka Bause zählt zu den bekanntesten Kupplerinnen Deutschlands. Seit fast 20 Jahren schon versucht die 55-Jährige bei „Bauer sucht Frau“, für einsame Landwirte die große Liebe zu finden. Teilweise mit Erfolg.

Nur für sich selbst hat Inka Bause noch keinen Mann gefunden, mit dem sie alt werden könnte. Auf dem roten Teppich bei der „Goldenen Henne“ am Freitagabend (15. November) hatte sie allerdings beste Gesellschaft von einem Mann. Es flogen sogar Küsschen.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit Mann auf Red Carpet

Inka Bause war beim 30-jährigen Jubiläum der „Goldenen Henne“ in Leipzig für den Preis „Entertainment“ nominiert. In diese Sparte gesellte sich auch „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter, der seine Konkurrentin auf dem Red Carpet des Events während eines Interviews entdeckte und ansprach. In der Instagram-Story der RTL-Moderatorin sieht man die beiden zusammen vor der Show.

Plötzlich kommt Horst Lichter ins Bild, gibt Inka einen Handkuss und wünscht ihr alles Gute für den potenziellen Preis: „Toi, toi, toi. Du wirst gewinnen.“ Inka Bause ist sich derweil aber sicher, dass Horst gewinnt. „Das ist mein Lieblingsgewinner Entertainment 2025. Und das ist jetzt nicht gelogen.“

Horst wird ganz rot, antwortet: „Ich kann das gleiche nur zurückgeben. Ich habe überall zu Hause gesagt, wenn es jemand verdient hat, dann sie. Du bist nämlich so nett, so liebenswürdig, so freundlich…“

Am Ende der Szenerie werfen sich die Zwei schließlich noch Luftküsse zu. Und wer hat sich nun den Preis „Entertainment“ geholt?

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause sahnt ab

Inka Bause! Was die Trophäe für die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin bedeutet, verrät sie nach der Verleihung: „Sie bedeutet nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich glaube, sie bedeutet genau das, was es ist, nämlich eine Wertschätzung vom Publikum.“

Und Horst Lichter, der sieht es sportlich, nicht als Gewinner aus dem Abend hervorgegangen zu sein und hat nur lobenswerte Worte für seine TV-Konkurrentin übrig:

„Tja, die Goldene Henne habe ich nicht gewonnen, aber ich habe auch gewonnen. Und zwar ich habe eine wunderbare Stadt, traumhafte Menschen und eine unglaublich fantastische Sendung erleben dürfen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Inka Bause – sie hat es mehr als verdient. Inka, Gratulation, du bist einfach großartig!“