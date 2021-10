Florian Silbereisen lässt Bombe platzen: „Darf euch noch etwas verraten“

Lange ist es nicht mehr hin. Dann steht Florian Silbereisen endlich wieder auf der Bühne. Am kommenden Samstag und Sonntag findet der „Schlagerboom“ in der Dortmunder Westfalenhalle statt.

Und schon im Vorfeld lässt Florian Silbereisen die ein oder andere Bombe platzen. Denn eines ist sicher: Alleine wird Florian Silbereisen am Wochenende nicht in Dortmund auf der Bühne stehen.

Florian Silbereisen steht am Wochenende wieder auf der Bühne. Foto: IMAGO / 3S PHOTOGRAPHY

Florian Silbereisen: „Ich darf Euch heute noch etwas verraten“

So kündigte Silbereisen nun eine echte Legende via Instagram an. „Ich darf Euch heute noch etwas verraten: Otto Waalkes kommt zum SCHLAGERBOOOM 2021“, schreibt Silbereisen.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Stark. Mit Otto Waalkes hat Silbereisen damit der Legenden-Riege beim „Schlagerboom“ den nächsten großen Namen hinzugefügt. So haben unter anderem schon Schlager-Legende Roland Kaiser und TV-Legende Dieter Hallervorden ihr Kommen angekündigt.

Florian Silbereisen: SO bereitet er sich auf den „Schlagerboom“ vor

Und wie bereitet sich Silbereisen auf die Shows in Dortmund vor? „Ich war im Tonstudio, mache noch kurz Pause und fahre dann nach Dortmund! Ich höre schon mal die Musik der Show von Andreas Gabalier, Hape Kerkeling, Roland Kaiser, Bonnie Tyler, Dj Ötzi, Howard Carpendale, Jürgen Drews, Otto Waalkes und vielen anderen Stars“, verrät der 40-Jährige.

Man darf also gespannt sein, was am Wochenende noch so passieren wird. Wir erinnern uns: Beim letzten „Schlagerboom“ stand plötzlich Helene Fischer auf der Bühne.

Zuletzt sorgte Florian Silbereisen mit einer großen Ankündigung für Erstaunen. Was war passiert?