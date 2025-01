Florian Silbereisen verkündet es selbst – „Bin dann erstmal weg“

Hammer-Ankündigung! Schlager-Star und Moderator Florian Silbereisen (43) wird sich nach seiner Moderation des Großevents „Die Schlagerchampions“ live im Velodrom Berlin am Samstagabend (11. Januar) erst einmal für sechs Monate aus dem Rampenlicht zurückziehen.

So wird er erst am 20. und 21. Juni 2025 beim „Schlagerboom – Open Air“ im TV zu sehen sein. Was steckt hinter der halbjährigen Pause?

Florian Silbereisen: Seine Fans müssen jetzt stark sein

Er beschreibt sein Kürzertreten folgendermaßen: „Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in der letzten Zeit alles erleben durfte! Das fühlt sich immer noch an wie im Traum. Aber nach den ‚Schlagerchampions‘ am Samstagabend bin ich dann erstmal weg! Das ist meine letzte große Eurovisionsshow bis zum Sommer.“

Bald stehen noch Dreharbeiten für das „Traumschiff“ an, danach plant er, sich eine Pause zu gönnen und in den Urlaub zu fahren. „Pünktlich zum Sommeranfang geht’s dann wieder los“, verrät er.