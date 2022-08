Florian Silbereisen: Hiobsbotschaft für seine MDR-Show – Fans erteilen Absage

Die Sendung ist noch gar nicht ausgestrahlt, da hagelt es auch schon bittere Kritik für Florian Silbereisen. Am Samstagabend (20. August) präsentiert der Moderator „Die Schlager des Sommers 2022 – Die Märchenschloss-Nacht“.

Doch ausgerechnet von seinen eigenen Fans wird Florian Silbereisen am Wochenende im Stich gelassen. Sie prophezeien der MDR-Show schon jetzt „die schlechtesten Einschaltquoten“.

Florian Silbereisen muss gegen seine Ex antreten

Dabei bietet ihnen der Sender am Samstagabend ein buntes Pottpüree für Schlager-Fans. Ab 20.15 Uhr feiert Florian Silbereisen gemeinsam mit Stars wie Beatrice Egli, Howard Carpendale und Jürgen Drews die besten „Schlager des Sommers 2022“.

Bei Instagram teilt der Moderator bereits eine Vorschau zur großen Abendshow. Beatrice Egli, die sich hin und wieder auf kleine Flirts mit Silbereisen einlässt, kommentiert ein rotes Herz unter den Beitrag. Da sollten die Fans für gewöhnlich neugierig werden.

Schlechte Aussichten für Florian Silbereisen: Seine MDR-Show droht zu floppen. Foto: IMAGO / Revierfoto

Doch an diesem Wochenende wirken die Schlager-Liebhaber eher unbeeindruckt. Für sie zählt an diesem Tag nur eines: das Konzert von Helene Fischer in München.

„Die Schlager des Sommers 2022“: Diese Stars sind dabei

Howard Carpendale

Jürgen Drews

Beatrice Egli

Michelle

Lucas Cordalis

Stefanie Hertel

Bernhard Brink

Eloy de Jong

Frank Schöbel

Kim Fisher

Fans erteilen Florian Silbereisen Absage – nicht nur wegen Helene Fischer

Es ist das bisher größte Konzert ihrer Karriere. Rund 150.000 Zuschauer werden am Samstagabend auf dem Messegelände München erwartet. 150.000 Menschen, die also nicht bei Florian Silbereisen einschalten werden.

„Schade, dass es ausgerechnet heute kommt, wenn Helene in München spielt“, kommentiert einer von ihnen bei Instagram. Immer wieder lassen sich Absagen wie diese lesen. „Kann’s leider nicht gucken, weil ich bei Helenes Konzert in München bin“, heißt es von einer weiteren Nutzerin. Eine andere schreibt: „Kann leider nicht, bin bei Helene Fischer.“

Die Schlager-Fans müssen sich entscheiden: Helene Fischer oder Florian Silbereisen? Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Für andere stellt nicht Helene Fischer das Problem dar, sondern der MDR selbst. „Leider kein MDR in Belgien“, beklagen einige Fans aus unserem Nachbarland. Und auch Zuschauer in den Niederlanden müssen auf die Sendung verzichten.

Ein Nutzer behauptet sogar, dass die Sendung unter diesen Umständen „die schlechtesten Einschaltquoten“ einbringen wird. Bei einem Blick auf die zahlreichen Fan-Kommentare unter dem Instagram-Post erscheint das jedoch eher fragwürdig.

„Du bist der Quotenkönig“, lobt eine treue Zuschauerin Florian Silbereisen.