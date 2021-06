Florian Silbereisen: Nach Trennung von Helene Fischer – DAS war der „emotionalste Moment in all meinen Shows“

Das Beziehungsaus von Florian Silbereisen und Helene Fischer erschütterte im Dezember 2018 die gesamte Schlagerwelt. Und auch der Showmaster selbst scheint noch lange an der verflossenen Liebe zu knabbern.

Denn ausgerechnet bei seinem großen „Schlagercountdown“ erinnert sich Florian Silbereisen an den wohl emotionalsten Moment in seiner TV-Geschichte, ausgelöst von Ex-Freundin Helene Fischer.

Florian Silbereisen: Überraschung von Helene Fischer rührte ihn zu Tränen

Zehn Jahre lang waren sie das absolute Traumpaar in der Schlagerbranche. An der Seite von Florian Silbereisen wurde Helene Fischer zur Schlagerkönigin Deutschlands. Und auch der 39-Jährige mauserte sich in dieser Zeit vom Volksmusik-Newcomer zum beliebten Fernsehstar.

Dieser Auftritt von Helene Fischer geht Florian Silbereisen einfach nicht mehr aus dem Kopf. Foto: IMAGO / Joachim Sielski, IMAGO / Future Image

Helene und Florian haben also schon so einiges durchgemacht. Zehn Jahre Beziehung lassen sich nicht einfach vergessen und so überraschte die „Atemlos“-Sängerin ihren Ex-Freund genau ein Jahr nach ihrer medienwirksamen Trennung bei seiner „Schlagerboom“-Show im November 2019.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Ein Auftritt, den Florian Silbereisen wohl niemals vergessen wird. Beim Wiedersehen der ehemaligen Turteltauben flossen so einige Tränen auf der Bühne. Und auch die Fans, die wohl bis heute auf ein Liebes-Comeback der Schlagergrößen hoffen, muss dieser Moment in Erinnerung geblieben sein.

Florian Silbereisen schwelgt in Erinnerungen: „Da haben mich die Gefühle übermannt“

Beim „Schlagercountdown“, den die ARD am 5. Juni einläutete, blickte Florian Silbereisen auf einige prägende Momente der vergangenen Jahre zurück. Der tränenreiche Überraschungsauftritt von Helene Fischer in der Dortmunder Westfalenhalle im November 2019 durfte da natürlich nicht fehlen.

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang liiert. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

„Das war für mich der emotionalste Moment in all meinen Shows. Da haben mich die Gefühle übermannt, ich war so unglaublich gerührt. Das war der Wahnsinn“, verrät der „Traumschiff“-Star.

Während Florian Silbereisen also wieder für neue Projekte vor der Kamera steht, gehen die Fans von Helene Fischer weiterhin leer aus. Ob wir überhaupt noch dieses Jahr mit neuer Musik der Sängerin rechnen können, erfährst du hier.