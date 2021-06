Florian Silbereisen: Schlechte Nachrichten! ER braucht ihn jetzt

Alles aus! Florian Silbereisen muss nun einem sehr guten Freund beistehen, so die Bild. Christoff De Bolle, ein Mitglied von Florian Silbereisens Schlager-Band „Klubbb3“, macht eine schwere Zeit durch.

Doch was ist passiert?

Florian Silbereisen muss einem seiner Band-Kollegen von "Klubbb3" beistehen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Tinkeres

Florian Silbereisens Musiker-Kollege ist sehr traurig – doch warum?

Christoff De Bolle und sein langjähriger Freund Ritchie haben sich getrennt. Noch vor drei Jahren hätte niemand damit gerechnet – denn im Jahr 2018 machte Christoff seinem 15 Jahre jüngeren Partner einen Heiratsantrag. Das passierte sogar in Florian Silbereisens ARD-Show „Schlagerboom“!

Nun ist alles aus und vorbei. Der 44-jährige Sänger äußert sich zu den Gründen für die Trennung von seinem Ex-Freund.

Im Jahr 2018 machte Christoff De Bolle seinem Freund Ritchie einen Heiratsantrag. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

Christoff De Bolle: Warum ist er nicht mehr mit seinem Ex-Freund zusammen?

Das „Klubbb3“-Bandmitglied gibt unter anderem der Corona-Krise die Schuld: „Wir begannen in der Corona-Zeit, unterschiedliche Interessen zu entwickeln und haben aneinander vorbeigelebt. Ritchie wollte mehr Zeit mit mir verbringen, aber ich wollte auch viel allein sein“.

Christoff gab zu, viel mit sich selbst beschäftigt gewesen zu sein, da er durch die Pandemie 14 Monate lang arbeitslos war. Ritchie konnte seinen Beruf als Grafiker allerdings weiter ausüben.

Gemeinsam entschieden sie daraufhin, dass sie sich im Guten trennen sollten.

Der Sänger betonte, dass es ihm nun besser gehe und er nach wie vor viel Kontakt zu seinem Ex-Freund habe. Die beiden seien immer noch beste Freunde.

Am Sonntagabend trifft Christoff wieder auf seinen Band-Kollegen Silbereisen.

Am Sonntagabend: Christoff ist wieder Gast in Florian Silbereisens ARD-Show

Im Gespräch mit der Bild verrät der Sänger, dass er am Samstagabend wieder in der ARD-Show von Florian Silbereisen zu Gast sein und über die Trennung reden wird: „Da, wo ich unsere große Liebe öffentlich gemacht habe, will ich auch ihr Ende verkünden. Das bin ich den TV-Zuschauern einfach schuldig.“ (lb)