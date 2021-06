Florian Silbereisen gibt Neuigkeiten bekannt: „Endlich ist es soweit“

Endlich wieder Florian Silbereisen in der ARD, heißt es am Samstagabend! Beim „Schlagercountdown – so wird's bald wieder sein“ begrüßt Florian Silbereisen Gäste wie Andrea Berg, Roland Kaiser, Ross Antony und Helene Fischer.

Helene Fischer? Kann das sein? Fraglich. So hüllt sich die ARD noch in Schweigen, was das eigentliche Konzept der neuen Sendung von Florian Silbereisen angeht.

Florian Silbereisen: Rätselraten um das Konzept seiner Show

Vermutet wird jedoch, dass es sich bei der Show um eine Art Schlager-Best-of handeln wird. Dafür spricht auch der kurze Teaser zur Show, bei der alte Auftritte der Stars rund um Helene Fischer eingespielt wurden.

Florian Silbereisen Foto: IMAGO / Eventpress

----------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Mit Thomas Anders hat Silbereisen schon mehrere Songs aufgenommen

----------------------------------------

Andreas Gabalier beim Schlagerboom 2019. Foto: IMAGO / Sven Simon

Ein Star der Show ließ aber schon vorab die Katze aus dem Sack. So wird auch der Volks Rock 'n' Roller höchstselbst sich die Ehre geben. Auf Instagram teilte Andreas Gabalier ein Video, das ihn und rund ein Dutzend junger Frauen beim Tanztraining auf einer Almhütte zeigt. Dazu schrieb Andreas Gabalier: „Auf geheimer Mission für Florian Silbereisen“. Man darf also gespannt sein, was am Samstagabend in der ARD passieren wird.

Florian Silbereisen: „Endlich ist es soweit“

Und was sagt Florian Silbereisen zu seiner neuen Show? „Endlich ist es soweit. Wir starten den Countdown für die Zeit, in der wir den Schlager wieder so richtig feiern können.“ Wir sind auf jeden Fall gespannt.

----------------------------------------

----------------------------------------

Dafür, dass die Stars nicht in echt bei Silbereisen auftreten, sprechen auch die Aussagen von „Immer wieder sonntags“-Star Stefan Mross. Was der im Interview mit dieser Redaktion zu sagen hatte, liest du hier.

„Schlagercountdown – so wird's bald wieder sein“ mit Florian Silbereisen läuft am Samstag ab 20.15 Uhr in der ARD.