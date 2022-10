Florian Silbereisen: Erste Bilder vom ARD-Schlagerjubiläum – „Was war das bitte?“

Was war da denn los? Noch vor der TV-Ausstrahlung des „großen Schlagerjubiläums“ am Samstagabend sorgt die Show von Florian Silbereisen für Aufregung. Mit diesem Anblick haben die Zuschauer offenbar nicht gerechnet.

Im Netz sind bereits erste Aufnahmen der Sendung aufgetaucht. Sie zeigen Florian Silbereisen und seine Ex-Freundin Helene Fischer völlig ausgelassen auf der Bühne. Das sollten sich Fans nicht entgehen lassen!

Florian Silbereisen begrüßt Helene Fischer beim „Schlagerjubiläum“

Statt des jährlichen „Schlagerbooms“ gibt es dieses Jahr das „große Schlagerjubiläum“ in der ARD. Nachdem die Show bereits am Freitag in Leipzig aufgezeichnet worden ist, wird sie nun am Samstagabend (22. Oktober) für alle im Ersten ausgestrahlt.

Die Sendung wird mit großer Spannung erwartet. Schließlich haben sich bereits Gäste wie Roland Kaiser, Andreas Gabalier, die „Kelly Family“, Beatrice Egli, Jürgen Drews, Kerstin Ott und Helene Fischer angekündigt. Auf Letztere freuen sich die Zuschauer ganz besonders.

Zum einen sind Auftritte der „Atemlos“-Sängerin immer seltener geworden, zum anderen freuen sich die Fans über jede Gelegenheit, bei der sie Helene und Florian noch einmal zusammen sehen können.

Florian Silbereisen tanzt mit Helene Fischer im Regen

Während die Öffentlichkeit noch geduldig bis 20.15 Uhr warten muss, bis sie die Auftritte der Schlagerstars zu sehen bekommen, sind einige glückliche Fans gestern schon live vor Ort dabei gewesen. Bei Instagram sind nun Videos von Besuchern aufgetaucht, die die Aufzeichnung des ARD-Schlagerjubiläums zeigen sollen.

In dem Video, das offensichtlich aus der ersten Reihe gefilmt worden ist, tanzt Helene Fischer in einem knallgelben, schulterfreien Einteiler durch den Regen. Der Niederschlag ist hier natürlich nur künstlich erzeugt worden, verleiht dem Auftritt aber das gewisse Etwas.

An ihrer Seite stehen in diesem Moment nicht etwa ihre Backgroundtänzer, sondern ARD-Moderator und Ex-Partner Florian Silbereisen. Zusammen albern sie gemeinsam auf der Bühne herum, tanzen so lange unter dem Regenfall, bis sie völlig durchnässt sind. Im Hintergrund ist noch die Melodie von ihrem Mega-Hit „Mit Keinem Andern“ aus 2013 zu hören.

Mehr zu Florian Silbereisen:

Sichtlich überwältigt von diesem Auftritt schreibt die Besucherin, die das Video gefilmt und veröffentlicht hat: „Was war das bitte? Der Abend war so schön!“ Und auch die anderen Schlager-Fans erfreuen sich riesig an diesem unbeschwerten Moment des einstigen Traumpaares. „Unsere zwei Wasserratten“, kommentiert eine Frau amüsiert. Eine andere merkt erleichtert an: „Es ist so schön anzuschauen, wie ihr euch noch so super versteht.“

Zudem verrät die Besucherin neugierigen Zuschauern, dass sie sich am Samstagabend gedulden müssen. Wie schon beim „großen Schlagercomeback“ werde Helene Fischer wieder ganz am Ende der Show auftreten.