Florian Silbereisen: Pikante Szene im MDR – hat er hier zu viel verraten?

Da ist er wieder mal in Plauderlaune. Florian Silbereisen sitzt am Freitagabendabend (01.10) in der MDR-Talkshow „Riverboat“ und offenbart direkt zu Beginn ein gutgehütetes Geheimnis.

Hat Florian Silbereisen sich hier etwas verplappert? Eins ist sicher: Was er da erzählt, weiß bis dato niemand über den Schlagersänger.

Florian Silbereisen quatscht in Talkshow einfach drauf los

Von der ersten Minute an merkt man als Zuschauer, dass die Stimmung bei den Gästen der MDR-Talkshow sehr ausgelassen ist. Kichernd und scherzend moderieren Kim Fisher und Jörg Kachelmann die eingeladenen Promis an. Besonders der „Traumschiff“-Schauspieler scheint bester Laune zu sein. Als die Moderatorin sich als erstes ihm zuwendet, muss er sich regelrecht zusammenreißen.

Den Aussagen der Anwesenden nach hat die Plauderei schon vor Beginn der Übertragung im MDR angefangen. Und genau da will die Moderatorin wieder anknüpfen, wie sie den Zuschauern sagt. Prompt wendet sich Kim Fisher an den Schlagersänger und sagt lachend: „Nächste Woche Freitag ist hier die ‚Goldene Henne‘, lieber Florian und die wirst du moderieren. Weißt du schon, was du anziehst?“. Dieser prustet sofort los und erzählt schmunzelnd: „Ja, ich werde einen Smoking tragen. Natürlich mit einem tollen Smoking-Hemd“. Diese Aussage sorgt nicht nur bei ihm für Gelächter. Der ganze Saal beginnt zu kichern. Was ist denn da bitte los?

Das ist Florian Silbereisen:

Im Alter von 18 Jahren wurde er durch einen Auftritt bei Carmen Nebel 1999 berühmt

Seit Februar 2004 moderiert er die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Von 2008 bis 2018 war er mit Schlagersängerin Helene Fischer liiert – seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Florian Silbereisen war in der Talkshow bester Laune und plauderte aus dem Nähkästchen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Florian Silbereisen: DIESES Detail über ihn überrascht alle

Hier die Auflösung für das Gekicher in der Talk-Runde: Wie es scheint, hat Florian Silbereisen vor Beginn der Sendung erzählt, dass seine Hemden bei Auftritten immer aus der Hose gerutscht sind. Doch es gibt einen ganz bestimmten Kniff, wie er verrät: „Es gibt da die Christa Walter, meine Stylistin, die vor Jahren einen Trick für mich erfunden. Mir ist das Hemd immer rausgerutscht und dann hat sie gesagt: ‚Florian, früher hat man das ganz anders gemacht. Da gab es ein Gummiband, das wurde vorne am Knopf der Hose eingefädelt und und dann hinten durch und dann fixiert, damit das Hemd immer in der Hose bleibt“.

Nachdem er so ausführlich über sein kleines Geheimnis erzählt hat, scheint ihn doch etwas das schlechte Gewissen zu plagen. Plötzlich sagt er nämlich in die Kamera: „Christa, ich habe den Trick verraten, aber wir werden ihn natürlich weiterhin gnadenlos durchziehen“.

Neulich sprach Florian Silbereisen von seiner Freundin. Hier liest du, was er zu sagen hatte.