Florian Silbereisen: Jetzt stiehlt ER dem „Traumschiff“-Star die Show

Florian Silbereisen ist längst nicht mehr nur als Schlagersänger bekannt, der 41-Jährige ist ein echter TV-Allrounder. Ob als Moderator, Juror oder Schauspieler, Florian Silbereisen kommt beim Publikum gut an.

Auch in seiner Rolle als Kapitän Max Prager beim ZDF-„Traumschiff“ macht Florian Silbereisen eine gute Figur. Jetzt bekommt der TV-Star allerdings Konkurrenz auf dem Meer.

Florian Silbereisen bekommt bei „Traumschiff“-Rolle Konkurrenz

Während der ZDF-Star mit seiner Rolle bereits seit 2018 auf dem „Traumschiff“ mitfährt, sticht Moritz Otto erst am 20. September in See – zumindest was seinen Auftritt im Free-TV angeht.

Das solltest du über Florian Silbereisen wissen:

Zehn Jahre lang war er mit Schlagersängerin Helene Fischer liiert

Im Jahr 2015 gründete Florian Silbereisen die Schlagerband Klubbb3

Seit Ende 2019 ist er als Kapitän auf dem „Traumschiff“ im ZDF zu sehen

Zusammen mit Thomas Anders veröffentlichte er 2020 die Platte „Das Album“

Der Schauspieler ist Teil der RTL-Serie „Der Schiffsarzt“, die bereits bei RTL+ abrufbar ist. Unterschiede bringt das Format nicht nur beim Cast, sondern auch bei der Handlung. Statt Happy End gehen die Folgen hier gerne mal mit einem Cliff-Hanger zu Ende.

Florian Silbereisen – RTL geht mit „Der Schiffsarzt“ auf Sendung

Genügend Dramen verspricht aber auch RTL. Im Mittelpunkt: Ein aufopferungsvoller Arzt, mit einer schwierigen Vergangenheit, dessen Patienten ihm allerlei Herausforderungen bescheren. An seiner Seite spielt Henriette Mosbach als Kapitänin, die von ihrem Kollegen anscheinend nicht abgelehnt ist.

Florian Silbereisen als Max Prager an der Seite von Collien Ulmen-Fernandes als Dr. Jessica Delgado beim ZDF-„Traumschiff“. Die Serie bekommt jetzt Konkurrenz von RTL. Foto: ZDF, Dirk Bartling

Klingt, als hätten die „Traumschiff“-Fans schon bald die Qual der Wahl beim TV-Programm.

