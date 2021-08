Florian Silbereisen: Überraschung für die Fans – doch dann folgt die bittere Enttäuschung

Lange mussten die Fans darauf warten. Lange mussten sie auf Liveshows mit ihrem Flori verzichten. Doch nun ist Florian Silbereisen wieder da. Und wie.

Erst vor wenigen Wochen feierte Florian Silbereisen mit Freunden und Kollegen in der ARD seinen 40. Geburtstag nach. Nun folgt schon die nächste Show.

Florian Silbereisen: Am Samstag läuft die „Schlagerchallenge.2021“ in der ARD

So präsentiert der Schlagerstar am Samstag in der ARD die „Schlagerchallenge.2021 – der ganz große Traum“. Mit dabei sind unter anderem Matthias Reim, DJ Ötzi, Howard Carpendale, David Garrett, Ben Zucker, Roland Kaiser, Andy Borg und Helmut Lotti.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Doch auch Fans dürfen in Leipzig mit dabei sein. Eine große Überraschung für die treuen Anhänger des „Traumschiff“-Kapitäns. Doch schon kurz nach der Bekanntgabe, dass es Tickets für das Event in Leipzig geben werde, folgte für viele die bittere Enttäuschung.

Florian Silbereisen: Traurige Nachricht für die Fans

Florian Silbereisen lädt Samstag zur Party in der ARD. Foto: IMAGO / Jahn Pictures

Die Tickets für die „Schlagerchallenge.2021“ waren in Windeseile ausverkauft. Bereits einen Tag nach Verkaufsstart vermeldete Tickethändler 'Eventim' schon den Ausverkauf.

Schade drum. Der Freude auf die Sendung tut das jedoch nur wenig Abbruch. Auf der Internetseite zur Show schreibt beispielsweise eine Zuschauerin: „Hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig auf die Sendung jetzt am Wochenende.“ Und ein anderer fügt an: „Ich würde mich freuen, wenn Tickets dafür verfügbar wären“ Das dürfte nunmehr wohl eher schwierig werden.

Vor seiner Strandparty wirkte Florian Silbereisen sehr nachdenklich. Was trieb den Schlagerstar um?