Florian Silbereisen: Es ist raus! Sänger steht schwere Aufgabe in ARD bevor

In diesem Jahr wird es noch einige Highlights von Schlagerstar Florian Silbereisen geben. Nicht nur ist der Ex von Helene Fischer am Samstag mit seiner legendären Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ im TV zu sehen, auch wurde jetzt etwas Neues bekannt.

Fans des Sängers können sich freuen. Denn Florian Silbereisen fordert bald Günther Jauch in der ARD heraus.

Florian Silbereisen muss sich in der ARD bald richtig anstrengen. Foto: IMAGO / Future Image

Florian Silbereisen: Es ist raus! Schwere Aufgabe in ARD-Show

Der Grund: Laut „Schlagernews“ soll es im Dezember eine weitere Show geben, in der Florian Silbereisen mit von der Partie ist. Dabei handelt es sich um „Das Quiz“ mit Frank Plasberg.

-------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

In den Jahren 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Mittlerweile ist Helene Fischer glücklich mit Thomas Seitel, aktuell ist die Sängerin schwanger und erwartet ihr erstes Kind

--------------------

Florian Silbereisen: kann er Günther Jauch schlagen?

Der hat einige prominente Gäste in seinem Jahresrückblick in Form von Ratespaß dabei. Darunter Günther Jauch, der aktuell Rekordhalter ist und zum 14. Mal dabei sein wird. Keine leichte Aufgabe für Florian Silbereisen.

Außerdem mit dabei sind wieder „Tatort“-Star Jan Josef Liefers (zum elften Mal) und Moderatorin Barbara Schöneberger (zum zehnten Mal).

„Das Quiz“ wird am 28. Dezember um 20.15 Uhr in der ARD gezeigt.

--------------------

--------------------

Fans von Florian Silbereisen bekommendieses Jahr aber noch mehr von dem Sänger zu sehen. Am 10.12. ist er in „Das große Adventsfestsingen“ im MDR zu Gast und am 30.12. in die „Schlager des Jahres“. Und nicht zu vergessen seine Rolle als Kapitän Max Parger im ZDF „Traumschiff am 26.12. Und 1.1.2022.

Auch im nächsten Jahr geht es TV-technisch für Florian Silbereisen bergauf. Schon am 15.01. zeigt die ARD „Die Shlagerchampions“ mit ihm, bevor es dann bei RTL weiter geht in seiner neuen Rolle als DSDS-Juror.

Freuen können sich seine Fans jetzt auch, nachdem die ARD etwas bekannt gegeben hat. Der Sender hat es nun öffentlich gemacht. Hier alle Infos >>> (jhe)