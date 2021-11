„Traumschiff“: ZDF zeigt unveröffentlichte Aufnahmen von Florian Silbereisen – „Was man im Spielfilm nie zu sehen bekommt“

Lange dauert es nicht mehr, dann flimmern endlich die neuen Folgen von „Das Traumschiff“ über die heimischen Bildschirme. Wie jedes Jahr strahlt das ZDF zu Weihnachten und Silvester jeweils einen neuen Film aus.

Während das „Traumschiff“ am 26. Dezember in Schweden hält, reist es zum Jahresbeginn weiter nach Namibia. Doch das ist noch längst nicht alles: Fans von Florian Silbereisen dürfen sich am zweiten Weihnachtsfeiertag zudem über eine Sonderausgabe freuen, in der ihnen das ZDF exklusive Blicke hinter die Kulissen gewährt.

Bei den Dreharbeiten zum ZDF-„Traumschiff“ erlebt Florian Silbereisen etwas völlig Unerwartetes. Foto: ZDF / Dirk Bartling, ZDF / Michael Petsch

„Traumschiff“-Spezial: ZDF-Filmteam dokumentiert das Treiben hinter der Kamera

Und die haben es ziemlich in sich! So heißt es in einer Pressemeldung des ZDFs: „Nur dem Team dieser Dokumentation ist es gestattet, bei den Dreharbeiten an Land und auf hoher See dabei zu sein. Festgehalten wird, was man im Spielfilm nie zu sehen bekommt.“

Einen kleinen Vorgeschmack auf die bisher unveröffentlichten Szenen gibt der Sender ebenfalls. Demnach soll niemand Geringeres als „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen bei den Dreharbeiten von einer Gruppe Schüler überrascht worden sein.

„Traumschiff“-Star Florian Silbereisen begeistert: Kinder inspirierten ihn zu „neuem Top-Hit“

Vor der versammelten Filmcrew singen die Schüler eines der traditionellen Lieder der Khoisan, den Ureinwohnern im Süden Afrikas. Bei diesem Gesang sei Florian Silbereisen sofort das Herz aufgegangen. Sichtlich berührt von der Performance der Kinder und inspiriert von ihrer Melodie soll der Schlagerstar bereits ein neues musikalisches Projekt in die Wege geleitet haben.

Das ZDF-Filmteam dreht auf einem Schulhof im Norden Namibias. Auch eine Gruppe von Schülern in blauen Uniformen ist anwesend. Foto: ZDF / Michael Petsch

Von einem „neuen Top-Hit“ sei sogar die Rede. Woran genau Florian Silbereisen im Studio arbeitet und wie viel von dem afrikanischen Gesang in seinem neuen Lied zu hören sein wird, ist aber noch nicht bekannt.

Fans des Showmasters dürften dennoch aus dem Häuschen sein: Am 26. Dezember 2021 gibt es gleich eine doppelte Ladung Florian Silbereisen im ZDF. Der nächste Film mit ihm als Kapitän Max Parger wird am 1. Januar 2022 ausgestrahlt.

Das „Traumschiff“-Spezial läuft am 26. Dezember um 23.15 Uhr im ZDF.

Hoffentlich dauert es dann nicht mehr lange, bis die Fans den neuen Hit des „Du kannst ein Sieger sein“-Sängers zu hören bekommen.

