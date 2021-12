Florian Silbereisen: Offizielle Ankündigung in der ARD – er wagt den Schritt

Auch ein Florian Silbereisen feiert noch große Premieren. Der Schlagerstar hat im Laufe seiner Musikkarriere schon einiges erlebt und vor allem einige Shows hinter sich. Nachdem im Sommer dieses Jahres bekannt wurde, dass er der neue Juror bei DSDS wird, gibt es jetzt noch eine weitere Neuigkeit über Florian Silbereisen.

Florian Silbereisen wagt den großen ARD-Schritt. Foto: IMAGO / Eventpress

Der Ex von Helene Fischer wagt in der ARD den Schritt – und nimmt erstmals an der Quizsendung „2021 – Das Quiz“ teil.

Florian Silbereisen: Offizielle Ankündigung in der ARD

Keine leichte Aufgabe für Florian Silbereisen, muss er in dem von Frank Plasberg moderierten Qzuiz-Jahresrückblick doch gegen echte Profis antreten. Zumindest haben seine Gegner Günther Jauch, Barbara Schöneberger und „Tatort“-Star Jan Josef Liefers schon einige Runden bei der Show hinter sich.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

2022 wird er als neuer Juror bei DSDS zu sehen sein

Florian Silbereisen: Ist der Sänger DESWEGEN im Vorteil?

Laut „Presseportal“ müssen sich die teilnehmenden Stars mit den emotionalsten, schrägsten und wichtigsten Ereignissen des Jahres auskennen, um bei „2021 – Das Quiz“ bestehen zu können. Und auch Körpereinsatz ist gefragt. Zumindest bei Letzterem dürfte Florian Silbereisen im Vorteil sein, schließlich fordert so ein Tourleben, wie er es kennt, ganz schöne Kondition.

Am 28. Dezember um 20.15 Uhr ist es soweit, dann stellt sich Florian Silbereisen in der ARD der neuen Quiz-Herausforderung.

Am Wochenende ging es bei seinem „Adventsfest der 100.000 Lichter" ebenfalls schon emotional zu. Denn eine Schlagerkollegin machte mitten in der TV-Show eine traurige Ankündigung, die selbst Silbereisen überraschte.