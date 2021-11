Florian Silbereisen: Enttäuschung vor ARD-Show – DIESER Stargast muss seinen Auftritt absagen

Für Florian Silbereisen dürfte es ein Verlust für seine Sendung sein. Am Samstag ist der Schlagerstar in der ARD-Show „Adventsfest der 100.000 Lichter“ zu sehen. Und es sind hochkarätige Gäste sind angekündigt.

Aber ein Stargast hat Florian Silbereisen nun abgesagt.

Florian Silbereisen muss einen Verlust in seiner ARD-Show hinnehmen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

Florian Silbereisen: DIESER Stargast sagt Auftritt in ARD-Show ab

Es geht um um die Sängerin und einstige DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli. Und der Grund für ihre Absage ist traurig: Die 33-Jährige hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Florian Silbereisen: Stargast Beatrice Egli ist in Quarantäne

„Leider musste ich in den letzten Tagen schon einige Termine absagen“, schrieb Beatrice Egli vor wenigen Tagen bei Instagram. Und weiter: „Wie so viele andere zurzeit, wurde auch ich positiv auf das Corona-Virus getestet. Es geht mir aber gut, ich habe einen sehr milden Verlauf. Trotzdem muss ich jetzt noch ein paar Tage in Quarantäne verbringen.“

Eine Teilnahme an Silbereisens Show ist damit unmöglich.

Schlagerfans kommen dennoch auf ihre Kosten. Florian Silbereisen begrüßt Künstler wie

Roland Kaiser

Andrea Berg

Andreas Gabalier

Howard Carpendale

No Angels

Kelly Family

Kai Pflaume

Rolf Zuckowski

Das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ kommt am Samstag um 20.15 Uhr in der ARD.

