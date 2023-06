Florian Silbereisen lässt die Bombe platzen: Weltstar kommt zum Schlagerboom

Nach all den schlechten Nachrichten und Absagen seiner geplanten Schlager-Veranstaltungen, hat Moderator Florian Silbereisen mal wieder gute Neuigkeiten für seine Fans. Am 1. Juli 2023 findet im österreichischen Kitzbühel der erste Schlagerbooom unter freien Himmel statt.

Es soll ein Abend der Extraklasse werden. „Eine Bühne mitten im Stadion, ein Lichtermeer und Feuerwerk“, verspricht Florian Silbereisen seinen Fans. Und auch die Gästeliste kann sich sehen lassen. Wie der „Traumschiff“-Kapitän nun verrät, ist sogar ein absoluter Weltstar mit am Start.

Florian Silbereisen: SIE ist auch dabei

Die große Schlager-Show wird im Stadion im österreichischen Kitzbühel stattfinden und am 1. Juli ab 20.15 Uhr live in der ARD übertragen. Nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie immer wieder verschoben wurde, können sich die Fans nun darauf freuen, mit den hochkarätigen Gästen zu feiern.

Florian Silbereisen hat keine Kosten und Mühen gescheut und die Crème de la Crème der Schlagerszene eingeladen. Unter anderem mit dabei sind: Andreas Gabalier, Howard Carpendale, DJ Ötzi, Beatrice Egli, Vicky Leandros, Andy Borg, Michelle, Mireille Mathieu, Ross Antony, Melissa Naschenweng, “Bergdoktor”-Star Mark Keller und Al Bano und Romina Power. Und auch ein Weltstat wird erwartet, wie der Moderator auf Instagram mitteilt.

Weltstar bei Silbereisen zu Gast

Am Dienstagabend (21. Juni) meldet sich der ARD-Star auf Instagram zu Wort. In einer Videobotschaft läutet er strahlend den Countdown ein: Noch zehn Tage, bis die Fans beim Schlagerbooom feiern können. Zumindest diejenigen, die ein Ticket ergattert haben.

In dem Clip zählt Florian Silbereisen nochmal auf, wer an dem Abend bei ihm zu Gast sein wird. Dabei kann er es sich nicht verkneifen und kündigt einen Weltstar an: Sängerin und „Sick and Tired“-Interpretin Anastacia wird auch ihren Weg nach Kitzbühel finden. Für die Fans ein absolutes Highlight.

In den Kommentaren macht sich rasch Freude breit. „Mega. Wird sicher ein schöner Sommerabend mit super Musik!“ oder „Wir freuen uns auch schon riesig. Kitzbühel wir kommen!“, liest man in den Kommentaren auf Instagram zuhauf.