„First Dates“ (Vox): Schlagersängerin geschockt, als sie DAS von Date-Partner erfährt – „Damit muss man erstmal klarkommen“

Flirten kann schon sehr viel Spaß machen. Das zeigt sich in der Vox-Kuppelshow „First Dates“ immer wieder.

Auch bei den „First Dates“-Kandidaten Vroni und Ray knistert es gewaltig. In nahezu jeder zweiten Aussage schwingt ein doppeldeutiger Unterton mit. Doch als Ray über seine Familie spricht, ist Vroni plötzlich ziemlich eingeschüchtert.

„First Dates“-Kandidatin macht Andeutung – „Kann man sich ja vorstellen, was sie meint“

Dabei fängt es so schön leicht zwischen dem Mitarbeiter eines Tattoo-Studios in Augsburg und der Schlagersängerin aus Leverkusen an. Hier und da fallen ein paar kokette Sprüche. Als sie sich für ein Gericht auf der „First Dates“-Menükarte entscheiden sollen, deutet Yvonne – so ihr bürgerlicher Name – an: „Also ich bin nicht so der Wild-Typ. Ich bin manchmal ganz gerne wild, aber nicht beim Essen.“

Da wird Randy, der von seinen Freunden nur Ray genannt wird, hellhörig. Ein Grinsen kann er sich nicht mehr verkneifen: „Da kann man sich ja schon vorstellen, was sie damit meint. Nach dieser Aussage gehen die Daumen auf jeden Fall nach oben.“

Für Ray, der auch noch an diesem Tag Geburtstag hat, scheint das TV-Rendezvous ein voller Erfolg zu sein: „Sie ist für mich ein Geschenk.“ Aw, wie süß! Doch Vroni denkt schon weiter. „Ich glaube schon, dass er mich als Geschenk gerne ausgepackt hätte, aber die Schleife bleibt zu“, scherzt die Sängerin im Einzelinterview.

„First Dates“-Kandidat hat drei Kinder von drei Frauen – Date-Partnerin völlig perplex

Doch als es ans Eingemachte geht, wird Vroni ziemlich überrascht. Eigentlich möchte sie nur von Ray wissen, ob er Geschwister habe. Der 38-Jährige entgegnet: „Nein, aber ich habe Kinder.“ Seine Date-Partnerin reißt verblüfft die Augen auf. Kurz darauf verrät er, dass er drei Kinder von drei verschiedenen Frauen hat. Das ist Vroni zu krass: „Ach hör auf! Ernsthaft jetzt?!“

Im Interview macht Vroni deutlich, dass ihr dieses Detail etwas Sorgen bereitet: „Mir die Situation vorzustellen, dass ich dann als vierte Frau in sein Leben trete und mich dann auch noch anhand der Kinder mit den anderen drei beschäftigen muss... Mit der Situation muss man erstmal als Frau klarkommen.“ Oje, scheitert das Kennlernen jetzt etwa an Rays Vorgeschichte?

Tatsächlich entscheidet sich Vroni am Ende gegen ein weiteres Date mit Ray. Dennoch würde sie sich gerne nochmal mit ihm treffen, um ein bis drei Bierchen mit ihm zu trinken. Na, immerhin etwas. Und was nicht ist, kann ja noch werden.

Du hast die Sendung verpasst? In der TVNOW-Mediathek kannst du die ganze Folge von „First Dates“ nochmal sehen.

Jean-Luc hingegen sorgte bei den Vox-Zuschauern für großen Ärger. Warum einige sogar Mitleid mit seiner Date-Partnerin Steffi hatten, erfährst du hier.