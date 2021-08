„First Dates“ (Vox): Widerliche Attacke in Fotobox – Date-Partnerin nimmt Reißaus

Bei „First Dates“ hat sich ja schon die eine oder andere skurrile Type die Ehre gegeben. Aber Kandidat Martin sorgte sogar bei „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl für Stirnrunzeln.

Doch was war passiert? Reichlich selbstbewusst war der Zwei-Meter-Mann aus Hamburg zu „First Dates“ nach Köln gekommen. Doch von Anfang an wirkte sein Auftritt komisch.

„First Dates“-Gastgeber Roland Trettl. Foto: picture alliance /Stefan Gregorowius / MG RTL D / dpa

„First Dates“: Kandidat Martin sorgt für Stirnrunzeln

„Meine Traumfrau sollte nicht zu klein sein, weil ich selber zwei Meter groß bin. Das ist eigentlich meine einzige Vorlage. Na gut, ich stehe auch auf Blondinen“, berichtet der 39-Jährige im Vorspann und wirkt dabei reichlich gekünstelt. Schaut er doch immer wieder übertrieben dramatisch in die Luft. Fast wie ein Theaterschauspieler.

Und auch bei der Begrüßung durch Roland Trettl läuft alles ein wenig anders als sonst. So lässt sich der Programmierer gar nicht erst auf Smalltalk ein, fragt direkt, ob denn seine Begleitung schon da sei. Da scheint es wohl jemand nicht abwarten zu können.

Trettl wirkt leicht irritiert, lässt sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Wie er denn drauf sei, fragt er Martin. Und der antwortet wieder, wie aus einem Drehbuch auswendig gelernt. „Ahh, ich bin gut drauf. Ich freue mich auf ein wunderbares Essen, auf die wunderschöne Frau. Ja, ich bin super drauf“, so der 39-Jährige.

Aha. Doch es wird noch skurriler. „Ich bin sehr authentisch“, berichtet Martin. Und weiter: „Ja, ich bin authentisch. Ich bin leider echt so.“ Nun gut.

„First Dates“: Plötzlich wird es gruselig

Was bislang noch ein wenig witzig war, wurde im weiteren Verlauf aber immer gruseliger. „Man muss immer kreativ bleiben und sich anpassen. Manchmal gleich küssen, das ist das Beste. Wenn man schon von vornherein weiß, die Unterhaltung, die wird nichts, am besten gleich mit Küssen anfangen. Das ist manchmal ne gute Strategie“, so Martin.

Da kann sein Date Pia ja nur hoffen, dass sich die beiden auch etwas zu sagen haben. Schwierig. Denn die Reaktion der 46-Jährigen auf Martin könnte man getrost als Desaster beschreiben. „Als ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht: Oh nein.“

Ganz anders sah das Martin. Der kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: „Das erste, was ich gedacht habe, war: Donnerwetter, die ist ja ganz schön groß und hat echt lange Beine. Tja, penisgesteuert.“ Das kann ja was geben.

Pia jedoch hatte so gar keinen Bock auf den Programmierer. Doch es kam noch schlimmer. So schlug Martin beim obligatorischen Fotoshooting in der Fotobox ernsthaft vor, seinen alten Trick anzuwenden. „Vielleicht sollten wir uns küssen“, kam aber bei Pia gar nicht gut an. „Ich empfinde das natürlich als übergriffig“, so die klare Absage der 46-Jährigen.

So kam es wenig überraschend, dass das Date nicht mehr allzu lange ging und Pia lieber zeitig Reißaus nahm. Oder wie die 46-Jährige so treffend zusammenfasste: „Ich kann nicht mehr!“

Autsch, auch dieses Date begann gar nicht gut. Was war passiert?

Du hast die Sendung verpasst? In der TVNOW-Mediathek kannst du die ganze Folge von „First Dates“ nochmal sehen.