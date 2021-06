„First Dates“ (VOX): Date will ihren Job wissen – dann folgt der Schock „Oh!“

In der VOX Kuppelshow „First Dates“ begeben sich die Kandidaten auf die Suche nach einer neuen Partnerschaft – im Bestfall nach der großen Liebe. Das zumindest würde sich Bert aus Berlin wünschen. Der 32-Jährige war schon einmal verheiratet und wagt bei „First Dates“ einen neuen Anlauf.

Doch als seine Date-Partnerin ihren Job verrät, zerplatzt zunächst die große Liebesblase.

First Dates: Roland Trettl ist der Gastgeber der Kuppelshow. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

„First Dates“ (VOX): Kandidat lässt Ehe-Bombe platzen

„Ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch, strahle viel Ruhe aus. Möchte eine harmonische Beziehung“, verrät Bert zu Beginn seines „First Dates“-Auftritts. Der Soldat erklärt obendrein, warum seine letzte Ehe gescheitert ist: „Es wurde ne Fernbeziehung und dann hat es irgendwann nicht mehr funktioniert. Ich bin schon ein Mensch, der viel Zuneigung braucht.“ Ob er die bei „First Dates“-Kandidatin Sabrina bekommt?

-------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

-------------------

Die 34-Jährige behauptet von sich, herzlich und lieb zu sein. „Ich bin ein sehr familiärer Mensch und möchte auch gerne meine eigene kleine Familie haben.“

Doch dann passiert es.

-------------------

-------------------

„First Dates“ (VOX): Bert erfährt Sabrinas Job – und ist geschockt „Oh!“

Bert erfährt, dass Hannoveranerin Sabrina Flugbegleiterin ist.

„Als Sabrina sagte, sie ist Flugbegleiterin, ist mir erst mal durch den Kopf geschossen: ‚Oh! Sie ist sehr viel unterwegs, sie wird höchstwahrscheinlich immer zu Hause sein, wenn ich nicht zu Hause bin und es wird auf jeden Fall eine Herausforderung‘“, so der Single aus Berlin. Ist das Date damit etwa schon gelaufen?

Die Auflösung kannst du ab 18 Uhr bei „First Dates“ sehen oder in der Mediathek bei TVnow. (jhe)