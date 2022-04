„First Dates“: Roland Trettl total sauer – „Bieder dich nicht so an“

Der erste „First Dates“-Kandidat, der am Donnerstagabend das Restaurant betritt, ist der 31-jährige Daniel. Als er seine Jacke auszieht, schmachtet Kellnerin Marlitt ihn heimlich an – oder doch nicht heimlich?

Als Daniel sich an die Bar setzt, wird „First Dates“-Moderator Roland Trettl plötzlich stinksauer. Was ist passiert?

SIE ist total begeistert von „First Dates“-Kandidaten

Marlitt kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ihr Kollege Tim beginnt laut zu lachen. Die ganze Crew, inklusive Daniel, macht große Augen. Erwischt!

Der VOX-Star fängt an zu lachen und sagt vor allen: „Er hat sich ausgezogen und du fängst da hinten an zu kichern.“ Barkeeper Nic setzt dem Ganzen die Krone auf: „Lass unsere Gäste in Ruhe“, sagt er zu Marlitt.

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ wird seit März 2018 bei Vox ausgestrahlt

Gastgeber ist Roland Trettl

In einer Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind Date kennen

Nach einem gemeinsamen Essen entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben

Während Daniel auf sein Blind Date wartet und mit Roland plaudert, beobachtet die Kellnerin das Geschehen. „Sieht gut aus, oder?“, fragt er Marlitt. Die kann ihm nur zustimmen. Daniel aus der Pfalz scheint total verlegen.

„First Dates“: Roland Trettl plötzlich richtig sauer

„Gehst du jetzt weg da!? Hey, bieder dich jetzt nicht so an. Echt!“ sagt er in einem scharfen Ton zu seiner Kellnerin. Ziemlich unangenehm. Immerhin hat Daniel hier ein Date – aber wer weiß, vielleicht überlegt er es sich ja noch anders und will ein Date mit der VOX-Mitarbeiterin.

Daniel und Christina verstehen sich auf Anhieb super. (Archivbild) Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Als die 28-jährige Christina den Raum betritt, ist Marlitt längst Geschichte. Die selbstbewusste Blondine geht direkt auf Roland und Daniel zu. „Wow! Was für eine schöne Frau. Schöne blonde Haare, top Figur! Hat mich am Anfang sehr positiv überrascht“, erzählt er im Interview mit dem VOX-Team.

Und was denkt Christina über ihr Gegenüber? Auch sie ist total glücklich über ihren Date-Partner. Schade für Marlitt, gut für Christina. Die beiden wollen unbedingt ein zweites Date haben.

Wie wird Marlitt darauf reagieren? Das könnt ihr am Donnerstagabend (14. April) ab 18.00 Uhr auf VOX sehen oder vorab in der Mediathek von RTL+.