„First Dates“: Geballte Ladung Humor von Thomas – doch dahinter verbirgt sich DIESE Geschichte

„First Dates“- Kandidat Thomas versucht sein Glück in der Dating-Show. Seit mehr als fünf Jahren geht er ohne Partnerin an seiner Seite durchs Leben. Wird er sein Glück bei der 38-jährigen Miriam finden?

Sie steht auf Humor und kann mit stillen Typen nichts anfangen. Perfekt! Thomas bringt sie mit seinen witzigen Sprüchen ständig zum Lachen. Doch dahinter steckt eine traurige Geschichte, die er „First Dates“-Moderator Roland Trettl gleich zu Beginn verrät.

„First Dates“: Roland Trettl sticht DIESES Detail sofort ins Auge

Als er das Restaurant der Kuppelshow auf VOX betritt, setzt er sich sofort auf die Couch und wartet dort erstmal auf sein Blind Date. Gastgeber Roland Trettl geht auf den 39-Jährigen zu und heißt ihn herzlich in seiner Sendung willkommen. Doch ein Detail fällt ihm sofort ins Auge – er spricht seinen Gast prompt darauf an.

„Das Hemd wirkt so als ob du abgenommen hast oder als ob du vom Bruder irgendwie das Hemd genommen hast – keine Ahnung“, sagt er. Thomas erzählt ihm daraufhin eine kleine rührende Geschichte.

Damit hat Roland wohl nicht gerechnet. „Ich habe abgenommen. Ich hatte zwei Magen-OPs. Ich habe 80 Kilo insgesamt verloren in den letzten vier Jahren“, erzählt er dem Gastgeber. Im Interview mit dem VOX-Team wird es dann etwas emotionaler.

„First Dates“-Kandidat Thomas musste um sein Leben bangen!

Thomas erklärt, dass er sich wegen seines Gewichts nicht mehr unter Menschen getraut hat. Außerdem haben ihm mehrere Ärzte ausdrücklich ins Gewissen geredet, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Der Schock: Sonst würde der damals Mittdreißiger in etwa zehn Jahren sterben.

Thomas und Miriam haben am Dienstagabend ein Blind Date. (Archivbild) Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius/MG RTL D/dpa | Stefan Gregorowius

Das muss eine harte Diagnose gewesen sein. Das Gute an der Operation und der Gewichtsabnahme: Das Ego und vor allem das Selbstvertrauen des 39-Jährigen seien extrem gewachsen. Und das alles hilft ihm bei seinem Blind Date.

Sein Date Miriam ist ihm auf Anhieb sympathisch. Beim Abendessen wird viel geredet und noch mehr gelacht! Als Zuschauer würde man sagen, ein perfektes Match. Ob es zwischen den beiden gefunkt hat und sie sich zu einem zweiten Date treffen wollen?

Das könnt ihr am Dienstagabend (12. April) ab 18.00 Uhr auf VOX sehen oder vorab in der Mediathek von RTL+.