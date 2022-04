„First Dates“: Kellner Nic holt plötzlich DAS aus der Bar! Roland Trettl flippt aus: „Was für ein Trottel“

Die Kuppelshow „First Dates“ geht in die nächste Runde. Laura und Felix hoffen, dass die VOX-Show ihnen hilft, die wahre Liebe zu finden.

Als die beiden an der Bar sitzen, holt Kellner Nic plötzlich eine Zauberkugel hervor. Besteht das Date seinen skurrilen Liebestest bei „First Dates“?

„First Dates“: DAS hat Nic mit seiner Zauberkugel vor

Normalerweise verbringen in der Dating-Show zwei Singles ein gemeinsames Essen, um herauszufinden, ob sie zusammenpassen. Die Betonung liegt auf normalerweise! Während eines Gesprächs zwischen Gastgeber Roland Trettl und Kellner Nic zückt dieser plötzlich eine sogenannte Zauberkugel hervor.

Mariella, ebenfalls Kellnerin im Restaurant, und Roland schauen sich verwirrt an. „Das habe ich von meiner Oma geerbt. Nämlich eine Zauberkugel. Angeblich wurde sie in einer Höhle in Tibet gefunden“, erklärt Nic den beiden. Was hat er mit der Kugel vor? Er will sehen, ob aus den Date-Partnern ein echtes Paar werden kann.

-------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ wird seit März 2018 bei Vox ausgestrahlt

Gastgeber ist Roland Trettl

In einer Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind Date kennen

Nach einem gemeinsamen Essen entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben

-------------------------------

Kurze Zeit später betritt die 29-jährige Laura das Restaurant und setzt sich an die Bar. Es folgt ihr Blind Date Felix, ebenfalls 29 Jahre alt. Nach dem ersten Beschnuppern an der Bar bittet Gastgeber Roland Trettl die beiden an den Tisch. Vorher müssen sie aber noch Nics Zauberkugel-Test bestehen.

„First Dates“: Gastgeber Roland Trettl erhebt plötzlich seine Stimme gegenüber Nic

„Alles klar, ich habe das was ich will. Schönes Date wünsche ich euch“, sagt er zu den beiden. Plötzlich erhebt Roland seine Stimme: „Was für ein Trottel bist du überhaupt… Du brauchst eine Liebeskugel, um zu sehen, dass das hier funkt.“

Laura und Felix haben am Montagabend ein Date. (Archivbild) Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Kellner Nic war die Bestätigung der Kugel seiner Oma aber wichtig. Werden die Kugel und Roland Recht behalten? Im Moment sieht es zumindest so aus. Laura und Felix planen, sich bei einem zweiten Date wieder zu treffen.

-------------------------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“-Single fällt aus allen Wolken, als sie IHN sieht: „Glaube ich nicht“

„First Dates“-Star Roland Trettl – bei DIESEM Gast will er selbst zugreifen

„First Dates“: Bittere Abfuhr im TV! Doch DAMIT überrascht die Kandidatin alle

-------------------------------

Die ganze Folge und alle Blind Dates könnt ihr am Montagabend (11. April) ab 18.00 Uhr auf VOX sehen oder vorab in der Mediathek von RTL+.