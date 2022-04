„First Dates“-Single fällt aus allen Wolken, als sie IHN sieht: „Glaube ich nicht“

„First Dates“-Kandidat Sascha will in der Vox-Show seine große Liebe finden. Oder besser gesagt: Herausfinden, ob seine große Liebe auch wirklich zu ihm passt.

Der 46-Jährige meldete sich nur bei „First Dates“ an, weil seine Internetbekanntschaft Heike ihm von ihrer Bewerbung erzählt hatte. Vor der Kamera soll jetzt das erste Treffen stattfinden, von dem Heike allerdings zunächst noch nichts weiß.

„First Dates“-Kandidat will Internetbekanntschaft in Vox-Show kennenlernen

„Bevor sie jemand wegschnappt“, dachte sich Sascha, versucht er lieber selbst sein Glück mit Heike. Seit vier Wochen sind die beiden Singles schon in Kontakt miteinander. Bisher verstanden sich die beiden online sehr gut.

„Ich hoffe, es wird eine ziemlich gute Überraschung für sie sein“, erzählt Sascha vorab. „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl ist begeistert von der Idee und spielt gleich mal Amor. Um die Überraschung perfekt zu machen, positioniert er Sascha auf der Couch.

„First Dates“-Kandidatin ist baff, als sie IHN in der Vox-Show entdeckt

Frohnatur Heike ist im Anmarsch, während sich Sascha auf der Couch klein macht. Der Plan geht auf, denn Heike sieht zunächst nur einen anderen Mann an der Bar sitzen, von dem sie allerdings alles andere als begeistert ist.

Gastgeber Roland Trettl spielt bei „First Dates“ gerne Amor und hilft beim Verlieben. (Archivbild) Foto: RTL / Boris Breuer

Als Roland Trettl sie dann Richtung Couch lenkt, fällt Heike plötzlich aus allen Wolken, als sie Sascha entdeckt. „Ne, oder? Das glaube ich jetzt nicht.“

„First Dates“: Nach Überraschung folgt Sprachlosigkeit – SO reagiert Heike

Während Heike eigentlich die Überraschte ist, wirkt Sascha deutlich verunsicherter. Der Single ist beim Anblick seiner Herzdame ganz aufgeregt.

„Wir mussten schon ein bisschen warm werden, das hast du schon gemerkt. Es war aber trotzdem eine Vertrautheit schon da“, kommentiert Heike die Sprachlosigkeit.

Ob auf das moderne Märchen ein Happy End folgt, zeigt sich um 18.00 Uhr bei „First Dates“ bei Vox.

