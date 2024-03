„First Dates Hotel“ (Vox): Überraschende Begegnung: Ex-Ehepaar sucht gemeinsam die Liebe

TV-Koch Roland Trettl spielt mal wieder Amor in der Vox-Show „First Dates: Hotel“ und versucht, Singles bei einem romantischen Urlaub zusammenzubringen.

Dabei trifft er am Montagabend (18. März) auf zwei besondere Gäste: Denn in der Show begrüßt er ein Ex-Ehepaar, welches gemeinsam nach neuen Liebesabenteuern sucht.

Damit hätten die Zuschauer wohl nicht gerechnet! Denn in der Dating-Show ist ein Ex-Ehepaar auf der Suche nach der neuen Liebe. Dabei sind die beiden Kandidaten aber nicht im Rosenkrieg auseinander gegangen, sondern bezeichnen sich immer noch als „beste Freunde“.

Die ehemaligen Partner sind nun bereit, eine neue Beziehung einzugehen. Während ihres Hotelaufenthalts versucht sich Teilnehmerin Patricia als „Wingwoman“ für ihren Exmann Kai und trifft auf Kandidatin Sabrina, in der sie sofort Potenzial für ihren früheren Lebensgefährten erkennt: „Vom Gefühl her habe ich gedacht, das wäre eine Frau für Kai“, sieht die 51-Jährige sofort.

Das Schicksal scheint zu intervenieren, als Sabrina und Kai sich bei einem abendlichen Date kennenlernen. Der erste Eindruck passt schonmal und die beiden spüren sofort eine Verbindung. „Wir haben uns richtig gut verstanden“, hält Sabrina nach dem Treffen fest. Trotzdem entscheidet sie sich gegen eine Fortsetzung, da sie von Kais Aussehen nicht überzeugt ist.

Nach dem Treffen reflektieren Patricia und Kai über das unerwartete Ende des Dates und bedauern die verpasste Chance. Auch die 51-Jährige aus Frankfurt am Main hatte ihr eigenes Date. „Das Essen war toll, das Date war auch schön“, hält die medizinische Fachangestellte fest. Doch die Interessen der Date-Partner lagen einfach zu weit auseinander.

Und so fährt das Ex-Ehepaar so nach Hause, wie es auch gekommen ist – in Freundschaft als Singles. Vielleicht finden die beiden schon ganz bald außerhalb der TV-Show ihr Liebesglück.