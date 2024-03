First Dates Hotel: Schamloses Versprechen nach dem ersten Kuss

Bei „First Dates Hotel“ ist alles vorbereitet für das perfekte Kennenlernen. Leckere Drinks und exquisites Essen stehen bereit, und an der Hotelbar warten sympathische Singles in Flirt-Laune.

Claudia und Gerold sind schon seit ein paar Tagen im „First Dates Hotel“ auf Mallorca. Bei ihrem ersten Treffen im Restaurant hat es schon ein wenig geknistert. „Es war ein supertoller Abend, wir haben uns gleich angelächelt und auf Anhieb verstanden“, schwärmt die Modeberaterin aus Fürth.

Claudia sucht den Körperkontakt

Das mit dem Verstehen ist quasi eine Kunst. Gastgeber Roland Trettl fiel das beim ersten Aufeinandertreffen alles andere als leicht, jedenfalls auf rein sprachlicher Ebene. Denn Gerold kommt von der Schwäbischen Alb und spricht mit einem starken schwäbischen Dialekt. Dem sympathischen Entwickler für Spezialglas ist das durchaus bewusst. Aber die meiste Zeit bemüht er sich, hochdeutsch zu sprechen.

Beim ihrem zweiten Rendezvous spazieren er und Claudia Arm in Arm durch Palma de Mallorca. Sie werden von einem Straßenkünstler angesprochen, der lustige Karikaturen anfertigt. Spontan geht die Blondine auf Tuchfühlung: „Ich war überrascht, als sich die Claudia ad hoc auf meinen Schoß gesetzt hat. Das hat sich gut angefühlt. Das gebe ich echt zu“, berichtet Gerold. Auch Claudia hat ein gutes Gefühl. „Gerold ist ein Mann, mit dem man die Liebe teilen könnte.“

Berührungsängste hat die 54-Jährige keine, aber das ist für Gerold nicht alles. „Sie strahlt so eine Ehrlichkeit aus, die ich auch gerne annehme. Ich fühle mich wohl in ihrer Nähe.“ Die Karikatur der beiden ist ein Volltreffer. Glücklich fallen sich die beiden in die Arme und es kommt zu einem Kuss. Oder besser: einer wilden Knutscherei. „Das kannst du auch noch!“ flüstert er Claudia ins Ohr. „Ich kann noch mehr!“, sagt die Blondine vielsagend.

Wow, was für eine Ansage! Aus den beiden könnte tatsächlich ein Liebespaar werden. Es wäre nicht das Erste im „First Dates Hotel“.

„First Dates Hotel“ läuft montags zur Primetime um 20.15 Uhr auf Vox. Vorab kann man die Folge schon eine Woche vorher bei RTL+ streamen.