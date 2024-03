„First Dates Hotel“: Kandidatin geschieht peinliches Missgeschick – „Kein Happy End“

Die Schwierigkeiten des Datings hat sicherlich jeder Mensch an dem ein oder anderen Punkt in seinem Leben bereits erfahren müssen. Die Vox-Sendung „First Dates Hotel“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen langatmigen Prozess zu erleichtern.

In der Sonderedition des VOX-Hits lernen sich Singles unter der mallorquinischen Sonne kennen und entscheiden im Anschluss an ihr Treffen darüber, ob sie sich erneut sehen wollen. Doch einer Kandidatin des „First Dates Hotels“ passierte nun ein peinliches Missgeschick.

Moderator Roland Trettl betreut auch die Urlaubsversion der VOX-Sendung und stattet die Singlekandidaten mit dem ein oder anderen Flirttipp aus. Ein wenig Nachhilfe, was das Thema Dating angeht, hätte wohl auch Kandidatin Kim gebrauchen können.

Das erste Date von ihr und Single Philipp startete hoffnungsvoll, die „First Dates Hotel“-Teilnehmer verstanden sich auf Anhieb prächtig. Doch als das Gespräch dann seinen Lauf nimmt, bemerkt Kim ein Versäumnis ihrerseits, vor dem sich jeder Dating-Willige beim ersten Treffen gruselt. Die junge Frau hat den Namen ihres Dating-Partners vergessen!

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Der Sendungsausschnitt, den das Instagram-Team von „First Dates Hotel“ nun teilte, zeigt den unangenehmen Moment zwischen Kim und Philipp. In einer kurzen Gesprächspause fragt die junge Frau ihr Date ganz direkt: „Darf ich dich was fragen? Wie war nochmal dein Name?“

Mit dieser Frage hätte Philipp augenscheinlich absolut nicht gerechnet. Der sympathische Mann hilft seiner Dating-Partnerin jedoch gerne aus und nennt seinen Vornamen noch mal extra deutlich. Das Instagram-Team der VOX-Sendung erlaubt sich aus dem Fauxpas einen Scherz und schneidet im Anschluss alle Videos dazu, in denen Kim im Laufe der nächsten Treffen den Namen von ihrem Date ausspricht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Enttäuschung aufseiten der Fans

Auch die Fans von „First Dates Hotel“ fiebern mit den Single-Kandidaten der Datingshow mit. Das romantische Kennenlernen unter Palmen sorgt für ordentlich Unterhaltung bei den VOX-Zuschauern.

Schlussendlich hat es zwischen Kim und Philipp nicht gefunkt, was die Fans der Serie zu belasten scheint. Ein Follower kommentiert den Sendungsausschnitt mit den Worten: „Schade, dass es kein Happy End für die beiden gab“. Und ein weiterer Fan bekräftigt: „So schade, dass es doch nicht passte. Fand sie toll zusammen!“ In der Kommentarspalte melden sich außerdem eine Vielzahl von Frauen zu Wort, die Philipp nach seinem sympathischen Auftritt in der Sendung gerne kennenlernen möchten.

Die unterhaltsamen und romantischen Dates der Singles des „First Dates Hotels“ können VOX-Zuschauer immer montags um 20:15 Uhr mitverfolgen.