„First Dates“: DAS denkt Liliana über ihr Date Phillip – „Nicht euer Ernst“

Die junge Italienerin Liliana versucht ihr Glück bei der Kuppelshow „First Dates“ auf VOX. Moderator Roland Trettl ist hin und weg von der 27-Jährigen.

Sie trägt ein rosafarbenes Sommerkleid, High Heels und hat sich in Schale geworfen. Liliana lernt bei „First Dates“ den 27-jährigen Phillip aus Göttingen kennen. Als sie ihn zum ersten Mal sah, konnte sie nur eines denken!

„First Dates“: DAS denkt Phillip über sein Blind Date Liliana

Liliana hat in der Vergangenheit nicht wirklich viel Glück mit Männern gehabt. Roland erzählt sie: „Ich glaube die Männer haben Angst vor mir.“ Die Italienerin meint, dass sie auf Männer sehr dominant wirkt. Dabei ist sie nach eigener Aussage ein total süßer und netter Mensch.

Was wird der erste Eindruck von Phillip bezüglich seines Dates sein? Er betritt den Raum und ist sofort von der hübschen Brünetten beeindruckt. Im Interview mit dem VOX-Team gibt er offen zu: „Ziemlich heißer Feger!“

-------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ wird seit März 2018 bei Vox ausgestrahlt

Gastgeber ist Roland Trettl

In einer Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind Date kennen

Nach einem gemeinsamen Essen entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben

-------------------------------

„First Dates“-Kandidatin Liliana DESWEGEN sauer auf das VOX-Team

Liliana hingegen scheint weniger begeistert vom Aussehen ihres Date-Partners zu sein. Eigentlich kann man sagen – ein Blick sagt mehr als tausend Worte. „Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist nicht dieser Typ Mann, der mir auffallen würde“, hat sie in dem Moment gedacht, als Phillip das Restaurant betrat.

Aber sie ist voller Hoffnung – das Date könnte doch noch gut ausgehen, oder? Die Hoffnung stirbt zuletzt – in Lauras Fall scheint sie sich bereits verabschiedet zu haben. Im Interview sagt sie: „Er ist ein ziemlich großer Ja-Sager“. Wie sie darauf kommt? Phillip wusste nicht, was er an der Bar trinken sollte. Als sein Blind Date einen Gin Tonic bestellte, entschied er sich für denselben.

Findet Kosmetikerin Liliana bei der Kuppelshow ihren Traumprinzen? (Archivbild) Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

„First Dates“: Die Hoffnung stirbt zuletzt! Wird es ein zweites Date geben?

Er ist auch unentschlossen, was das Essen angeht. Als Liliana sich für den Ziegenkäse entscheidet, nimmt er auch wieder das gleiche Gericht. Sie ist der Meinung: „Er würde zu allem was ich sage 'Ja' und 'Amen' sagen!“

Phillip hingegen strahlt von Ohr zu Ohr. Er ist überglücklich, ein so attraktives Date zu haben und überschüttet sie mit Komplimenten. Auf die Frage, ob es ein zweites Date geben wird, antwortet Phillip mit einem eindeutigen Ja.

-------------------------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“: Geballte Ladung Humor von Thomas – doch dahinter verbirgt sich DIESE Geschichte

„First Dates“: Kellner Nic holt plötzlich DAS aus der Bar! Roland Trettl flippt aus: „Was für ein Trottel“

„First Dates“-Single fällt aus allen Wolken, als sie IHN sieht: „Glaube ich nicht“

-------------------------------

Wer hätte das gedacht – Liliana will kein zweites Date. Sie fand ihn trotzdem nett. Wie es bei den anderen Date-Partnern läuft? Das könnt ihr am Mittwochabend (13. April) ab 18.00 Uhr auf VOX sehen oder vorab in der Mediathek von RTL+.