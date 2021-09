„First Dates“ (Vox): Roland Trettl enthüllt – Königin sucht Traummann in der Show

Bei „First Dates“ auf Vox gibt es in der Folge am Freitag etwas royalen Flair. Es ist tatsächlich eine Königin dabei.

Während des Dates greif „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl zum iPad und lüftet das Geheimnis. Dem Date-Partner gefällt’s.

„First Dates“ (Vox): Roland Trettl bringt DAS ans Licht

Robin ist 27 Jahre alt, Informatiker und kommt aus Menden. Er trifft auf die 24-jährige Sofie. Sie stammt aus Ballersbach in Hessen.

„Sie ist mir direkt aufgefallen mit ihrem wunderschönen Lächeln“, schildert Robin seinen ersten Eindruck. Sofie ist noch etwas verhalten: „Optisch betrachtet ist er jetzt vielleicht nicht so ganz mein Typ, aber mir ist wichtig die Person hinter der Fassade kennenzulernen.“

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

Das Restaurant ist ein Fake. Es gibt so nicht

In einer Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Während die Singles Smalltalk betreiben, greift Roland Trettl zum iPad und fragt Sofie: „Wo kommst du her?“ Wenig später haut er raus: „Bist du Apfelkönigin?“ Sofie: „Ja“. Barkeeper Nick schaut ganz erstaunt, Robin ist verdutzt: „Bitte was?“

„Fleisbacher Apfelkönigin, also vom Nachbardorf“, erzählt Sofie. Im Interview zeigt sie dann auch ihr Krönchen und einen eigens für sie angefertigten Krug.

Robin scheint das zu gefallen: „Ich finde das sehr interessant, weil ich auf Mittelalter stehe und eigentlich suche ich ja meine Königin.“

Roland Trettl macht sich einen Spaß daraus und spricht Sofie mit „Frau Königin“ an. Dann fragt er: „Wie soll ich dich jetzt betiteln.“ Robin antwortet ganz offensiv: „Je nach dem wie das Date läuft als König.“

Ob die Fleisbacher Apfelkönigin nach dem Date ihren König gefunden hat, erfährst du Freitag, 03. September, um 18 Uhr bei Vox oder auf TVNOW.

