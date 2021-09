„First Dates“ (Vox): Roland Trettl geht mit Kandidatin auf Tuchfühlung – „Mach weiter“

Bei „First Dates“ auf Vox sollen sich liebeshungrige Singles näherkommen. Moderator Roland Trettl versucht dabei zu helfen. Doch jetzt ist der 50-Jährige selbst mit einer Kandidatin auf Tuchfühlung gegangen.

Roland Trettl ist Moderator bei „First Dates“ (Vox). Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius / MG RTL D / dpa

Bei „First Dates“ auf Vox treffen sich alleinstehende Männer und Frauen zu einem Blind Date im Restaurant. Dabei sprechen sie oft auch über ihre Vorlieben. Lisa hat eine ganz spezielle.

„First Dates“ (Vox): Als Kandidatin DIESE Vorliebe äußert, wittert Roland Trettl seine Chance

Die 26-Jährige liebt es, wenn man sie krault! Besonders am Rücken. Dass teilt sie Roland Trettl unmissverständlich mit, als er sie fragt, was ein Mann ihrer Meinung nach besonders gut können müsse.

----------------

Das ist „First Dates“:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

Das Restaurant ist ein Fake. Es gibt so nicht

In einer Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

---------------

„Wie kraulen?“, fragt der Gastgeber und wittert seine Chance: „Zeig mal, wie du es am liebsten hättest.“ Er streckt Lisa seinen Rücken entgegen und lässt sich von der kaufmännischen Angestellten kraulen – und scheint das sichtlich zu genießen.

„First Dates“ (Vox): Moderator macht irren Vorschlag

„Ist entspannt, oder?“, fragt Lisa ihn. Und die Antwort ist eindeutig: „Ja, mach weiter. Wir warten einfach, bis er kommt.“ Mit „er“ ist Lisas Date gemeint, welches noch auf sich warten lässt.

Nach der kleinen Kraul-Einheit kommt Roland Trettl dann eine Idee: „Weißt du was? Du siehst ihn gar nicht, sondern er muss dich direkt kraulen. Ohne, dass du ihn siehst.“

Auf diesen Vorschlag lässt Lisa sich ein. Mit dem Rücken zum Eingang gedreht, wartet sie auf ihren potenziellen Märchenprinzen. Es ist Schauspieler Tristan. Als der die Räumlichkeiten betritt, weiht Roland Trettl ihn direkt ein.

-------------

Weitere „First Dates“-Themen:

--------------------

Und Tristan ist dabei: Der 33-Jährige nähert sich Lisa von hinten und krault sie kurz. Doch den Kraul-Test hat er leider nicht bestanden: „Rücken kraulen kann er noch nicht so gut. Das muss noch besser werden“, lautet ihr vernichtendes Urteil. (cf)

Oh weia, ob aus den beiden doch noch was geworden ist? Das siehst du am Donnerstag (2. September) um 18 Uhr. Oder du schaust dir die Folge einfach in der Mediathek von TVNOW an.