„First Dates“: Roland Trettl macht intimes Geständnis – „Das wird immer schlimmer!“

Bei „First Dates“ geht es heiß her! Daran scheint Gastgerber Roland Trettl (53) nicht ganz unschuldig. Der Grund? Single-Mann Peter (61), der mit Charme und Witz für lockere Stimmung sorgt, und dem TV-Star ein paar intime Details entlockt.

Der quirlige Zimmermeister aus Mecklenburg-Vorpommern fühlt sich oft wie 35. Nach Köln ist er gereist, um die Liebe im VOX-Restaurant zu finden. Sein Outfit: Knallig und selbstbewusst – rote Hosenträger und gelbe Schuhe. Passend dazu sucht er eine Frau, die unkompliziert ist, aber auch Ecken und Kanten hat.

Der Empfang bei Roland Trettl verläuft nicht ganz nach Plan. „Du bist ja auch nicht grau“, bemerkt Peter keck, woraufhin Trettl überraschend offenbart: „Nur oben ein bisschen, und auf der Brust.“ Ganz im Gegensatz zu Peter! „Bist du blank? Echt?“, hakt Roland nach. Der Schlagabtausch führt zu einem charmanten Geständnis des Star-Kochs: „Ich bin voll hinten an, ich bin überall haarig inzwischen, das wird immer schlimmer!“

Doch das Date ist noch nicht vorbei. Single-Frau Angelika (61) trifft ein und ist gleich beeindruckt von Peters Look: „Ich fand gut, wie er angezogen war. Nicht altbacken.“ Peter hingegen zeigt sich selbstbewusst: „Da ich mich selbst immer sehr stark reflektiere, wusste ich sofort, das kann was werden.“ Anschließend merkt er an: „Es liegt an ihr. Von meiner Seite aus bin ich da völlig offen.“

Doch die Chemie zwischen Peter und Angelika stimmt, und ein zweites Date ist nicht ausgeschlossen.

