„First Dates“ (Vox): ER will Date mit Roland Trettl – der kommt ins Stottern: „Das fehlt jetzt noch…“

„First Dates“-Moderator Roland Trettl hat einen Job zum neidisch werden: Tagtäglich verhilft er Singles bei „First Dates“ zu ihrem Glück und ist live dabei, wenn sich die einsamen Seelen zum aller ersten Mal begegnen.

„First Dates“ (Vox): Kandidat Marvin bringt den Moderator Roland Trettl ins Stottern. (Archivbild) Foto: IMAGO / Manfred Segerer

Doch eine Sache ist Roland Trettl ganz und gar nicht gewöhnt: In der aktuellen Folge von „First Dates“ wird ausgerechnet der Moderator selbst ins Visier genommen.

„First Dates“ (Vox): Kandidat Marvin wünscht sich Roland Trettl als Date

In der Mittwoch-Folge von „First Dates“ sucht der 25-jährige Marvin aus Trier nach seinem Traummann. Bei „First Dates“ hofft der gelernte Barkeeper auf einen Mann zu treffen, mit dem er in Zukunft in einem kleinen Häuschen in Köln oder Berlin alt werden kann.

Vox hat für Marvin daher den 22-jährigen Peter ausgesucht, welchen der Barkeeper bei „First Dates“ kennenlernen wird. Doch rein optisch steht Marvin eher auf einen ganz anderen Typ.

Da der 25-Jährige vor seinem Date das „First Dates“-Restaurant betritt, stellt Roland Trettl ihm die alles entscheidende Frage: „Was würdest du dir wünschen, wer gleich hier reinkommt?“

Eine Standard-Frage, die der Moderator fast jedem Kandidaten bei „First Dates“ stellt. Doch so eine Antwort hat Roland Trettl bislang nie erhalten.

„Vielleicht jemand, der ein bisschen größer ist mit Bart – oder so jemand wie du“, gibt Marvin vor dem Koch offen zu.

„First Dates“ (Vox): Roland Trettl kommt ins Stottern – „Das fehlt jetzt noch…“

Uff – Roland Trettl, der seit mehreren Jahren glücklich mit seiner Frau Daniela verheiratet ist, hat mit so einer Anmache des jungen Kandidaten wohl eher nicht gerechnet.

„First Dates“ (Vox): Mit dieser Antwort hätte Roland Trettl wohl eher nicht gerechnet. (Archivbild) Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius/MG RTL D/dpa | Stefan Gregorowius

Die Verunsicherung des Moderators über Marvins Aussage macht sich deutlich in seinem Gesicht bemerkbar.

Auf einen äußerst verblüfften Blick folgt ein tonloses Mundzucken. Offensichtlich fehlen dem sonst so schlagfertigen Roland Trettl zur Abwechslung mal so richtig die Worte.

Doch dann bekommt der „First Dates“-Moderator zum Glück doch noch einen Satz heraus: „…25 Jahre jünger – das fehlt jetzt noch“, vervollständigt er beschämt den Satz des Kandidaten.

„First Dates“- Kandidat Marvin, der sich selbst als „guten Flirter“ bezeichnet, nimmt die Situation gelassen hin und kann über Roland Trettls Reaktion nur schmunzeln.

Marvins Date Peter sieht dem „First Dates“-Moderator leider ganz und gar nicht ähnlich. Ob er trotzdem das Herz des 25-Jährigen erobern wird, kannst du bei „First Dates“ sehen. (mkx)

„First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox oder bei TVNow.