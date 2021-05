„First Dates“ (Vox): Roland Trettl will charmant sein – doch DIESEN „0815“-Spruch wendet er völlig falsch an

Seit dem Jahr 2018 verhilft Roland Trettl bei „First Dates“ regelmäßig einsamen Seelen zu ihrem Glück. Tagtäglich ist der „First Dates“- Gastgeber live dabei, wenn sich zwei Singles zum allerersten Mal in seinem Restaurant begegnen.

Durch seine jahrelange Erfahrung bei „First Dates“ sollte man eigentlich meinen, dass Roland Trettl mittlerweile zu einem echten Dating-Experten geworden ist. Doch als der Gastgeber in der aktuellen Folge von „First Dates“ gegenüber einer Kandidatin charmant sein will, tritt er damit mal so richtig ins Fettnäpfchen.

„First Dates“ (Vox): Kandidatin will charmant behandelt werden – aber nicht von Roland Trettl

Die 24-jährige „First Dates“-Kandidatin Rebecca beschreibt sich selbst als offene Person, die es besonders liebt, wenn Menschen Humor haben.

Sie selbst strahlt über beide Ohren und fängt in der Folge von „First Dates“ das ein oder andere Mal zu kichern an.

Spätestens als Rebecca dann noch eine herzzerreißende Gesangseinlage präsentiert, wird eines klar: „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl findet die Kandidatin schonmal sehr sympathisch.

-----------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

---------------------

Aber nicht Trettl, sondern dem 24-jährigen Luke muss die „First Dates“ Kandidatin an diesem Abend gefallen.

Von ihm erwartet Rebecca, dass er bereits beim ersten Date ein wenig Charme zeigen kann, indem er ihren Stuhl zurechtrückt und die Essensrechnung bezahlt.

Mit ein wenig Charme versucht sich jedoch zunächst der „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl und sorgt damit für lautes Gelächter unter den jungen Kandidaten.

„First Dates“ (Vox): Trettl will Rebecca ein Kompliment machen – doch darüber kann sie nur lachen

Das erste Aufeinandertreffen der beiden „First Dates“-Kandidaten läuft gut an. Während sie sich bei einem ersten Drink bereits ausgiebig unterhalten, mischt sich Roland Trettl plötzlich ein:

„First Dates“ (Vox): Roland Trettl sorgt für lautes Gelächter unter den Kandidaten. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

„Ein schöner Abend heute, oder?“, stellt der „First Dates“-Gastgeber fest.

„Oh ja. Habt ihr eben den Sonnenuntergang gesehen?“, geht Kandidatin Rebecca freundlich auf die Trettls Frage ein.

„Den Sonnenuntergang hab ich gesehen, als du reinkamst“, merkt der Gastgeber unangenehmerweise an.

---------------------

Mehr zu „First Dates“ (Vox):

---------------------

Sofort bricht ein lautes Gelächter aus: „Sonnenuntergang? Nicht Aufgang?“, korrigiert Kandidat Luke den Flirtversuch von Roland Trettl.

Darauf weiß auch der „First Dates“ Gastgeber keine Antwort mehr. „Ehhh ja, ich führe euch dann mal zum Tisch“, sagt er peinlich berührt.

Netter Versuch – aber das ging eher nach hinten los. Das Flirten überlässt der Gastgeber zukünftig wohl lieber wieder seinen Kandidaten. (mkx)

„First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox und auf TVNow.