In der neuen Folge First Dates läuft nicht alles rund.

„First Dates“: Als Roland Trettl DAS hört, kann er nicht an sich halten – „Weiß deine Mama, dass du hier bist?“

Dicke Luft bei der aktuellen Folge von First Dates bei Vox! Der 18-jährige Jerome ist auf der Suche nach der großen Liebe. Allerdings geht das Blind Date nach hinten los.

Bereits die Begrüßung bei First Dates-Gastgeber Roland Trettl verläuft eher holprig.

First Dates: Traum von der großen Liebe zerplatzt

Etwas schüchtern betritt der 18-Jährige das Restaurant. Das Gespräch stockt zunächst, bis Roland Trettl das Tattoo am Unterarm des Kandidaten ins Auge sticht. Jerome trägt ein Infinity-Zeichen mit dem Wort Mama darin. Sie ist nämlich seine beste Freundin. Der Restaurantbesitzer kontert sofort: „Weiß deine Mama, dass du hier bist?“. Tatsächlich weiß sie das, schließlich habe sie ihren Sohn zu dem Date gefahren, antwortet der 18-Jährige.

Weiterhin zurückhaltend wird Jerome danach zu der Couch im Eingangsbereich begleitet, wo er erstmal eine Cola spendiert bekommt. Kurz darauf betritt sein Blind Date das Lokal. Jordan hat auch direkt in der Vorstellungsrunde eine klare Ansage: „Wenn du mich datest, bekommst du eigentlich alles, wenn ich am Ende einen Ring bekomme“.

Roland Trettl verkuppelt mal mehr, mal weniger erfolgreich Singles in seinem Restaurant. Foto: imago images / Future Image

Doch als der 21-Jährige sieht, wer im Restaurant auf ihn wartet, ändert er abrupt seine Meinung. Genauso geht es Jerome. Seine Pläne, sich zu verlieben, lösen sich in Luft auf, als er sein Blind Date kennenlernt. Beide sind sich sicher: „Der ist nicht mein Typ“.

Trotzdem versuchen sie die Stimmung aufrecht zu halten und gesellen sich gemeinsam an den Dinnertisch. Dort diskutieren sie erstmal ausführlich, warum eine Beziehung für beide nicht infrage kommen würde. Zu groß ist der Altersunterschied und zu gering die gemeinsamen Interessen.

Es steht nicht mal der erste Gang auf dem Tisch, da sind sich die beiden schon sicher, dass es gerade mal für eine Freundschaft reichen könnte.

Ob sich das Blind Date bei First Dates vielleicht doch noch zu etwas Angenehmeren entwickelt, wird heute Abend ab 18 Uhr bei Vox bekannt gegeben. So viel sei verraten: Jordan übernimmt am Ende die Rechnung!