„First Dates“: Roland Trettl ganz fasziniert – „Sieht man die Brustwarzen?“

Dieser Mann war wirklich eine Erscheinung. Am Freitag suchte Single Benedetto bei „First Dates“ nach der großen Liebe. Und der 26-jährige schaffte es, dass nicht nur seinem Date Pascal, sondern auch gleich noch Vox-Starkoch Roland Trettl die Augen aus dem Kopf fielen.

Mit seinen Haaren und dem ausgefallenen Outfit brachte der junge Mann, der bereits seit drei Jahren alleine durchs Leben geht, ordentlich Glamour ins „First Dates“-Restaurant von Roland Trettl. Das konnte auch der Starkoch nicht übersehen.

„First Dates“: Roland Trettl sieht mehr als erwartet

Und nicht nur der. Auch Barkeeper Nic Shanker war ganz angetan. „Wow, was für Haare“, staunte der Barmann. Und Trettl, der konnte seine Augen gar nicht mehr abwenden.

„Ist das durchsichtig“, fragte er, als ihm das Hemd des „First Dates“-Kandidaten ins Auge fiel. Ja klar, so Benedetto. Er wollte ein bisschen provozieren. Na, das sollte doch klappen. Vor allem, wenn man die weiteren Reaktionen von Roland Trettl betrachtete.

„First Dates“: Funkt es zwischen Köln und Düsseldorf?

„First Dates“-Gastgeber Roland Trettl. Foto: IMAGO / Manfred Segerer

„Sieht man die Brustwarzen“, fragte der Koch erstaunt. Durchaus. Aber das war auch so gewollt. Er achte sehr auf Klamotten und Äußeres, erklärte Benedetto. Verständlich, arbeitet der 26-Jährige ja auch als Stylist und Influencer.

Ob sein Gegenüber Pascal da in sein Beuteschema passt? Durchaus. So verstanden sich der Kölner und der Düsseldorfer bestens. Einem zweiten Date stand also nichts mehr im Wege.

Was war denn da los? Als eine Kandidatin das „First Dates“-Restaurant betrat, fällte sie ein vernichtendes Urteil.