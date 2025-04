„First Dates“: Single (28) sucht ein „Dirty Girl“

Im „First Dates“-Restaurant von Roland Trettl zieht Matze (28) aus Hamburg alle Blicke auf sich und sorgt für neugierige Ohren. Mit einer Armschiene und frechem Grinsen hofft er auf ein „Dirty Girl“. Doch sein Date Vanessa (23) ist weniger begeistert.

Der Tattooliebhaber will Vanessa beeindrucken. Doch die Versicherungskauffrau aus Hannover verzieht das Gesicht. „Matze sieht aufregend aus. Aber auch chaotisch. Ist aber wahrscheinlich den ganzen bunten Tattoos geschuldet und der Frisur“, urteilt sie über Matze. Sein gebrochener Arm und die Story dahinter beeindrucken sie wenig.

Matze studiert und überlegt, nach Köln zu ziehen. Vanessa ist schockiert. Umzug? Fernbeziehung? Nein, danke! Beim Essen gibt’s wenigstens eine Gemeinsamkeit: Beide lieben Fleisch. „Wunderbar, wann heiraten wir?“, fragt Matze, doch Vanessa bleibt skeptisch.

Matze ist seit zwei Jahren „freiwillig“ Single und „glücklich“. Vanessa findet das problematisch: „Wenn man allein glücklich ist, warum will man dann auf einmal eine Partnerschaft?“ Die Stimmung bleibt kühl, Komplimente helfen nicht. Am Ende wünscht sich Matze ein zweites Date, doch Vanessa winkt ab. Kein Funke, kein Interesse. Matze bleibt allein, aber optimistisch – das Chaos geht also weiter!

VOX zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen können Fans ganz entspannt in der RTL+ Mediathek abrufen.