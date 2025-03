Ungewöhnlicher Schock bei „First Dates Hotel“: „Ach du Scheiße!“

Am Montagabend (31. März 2025) wird im Vox-Programm um 20.15 Uhr wieder einmal „Amore“ großgeschrieben! Bei „First Dates Hotel“ sind alle Gäste auf der Suche nach der großen, verheißungsvollen Liebe und genießen dabei zusätzlich die atemberaubende, sonnige Idylle Mallorcas.

Genauso ergeht es dem 29-jährigen Kaufmann Roberto aus Winnenden. „Ich habe mega Bock, die Frau jetzt kennenzulernen. Jetzt, wo es losgeht, steigt die Spannung“, sagt er voller Vorfreude.

Doch als der 29-Jährige seiner Datepartnerin in die Augen schaut, kann er kaum glauben, was er sieht. So ein ungewöhnliches Szenario hat sich in der langjährigen Serienhistorie äußerst selten abgespielt.

Für Teilnehmer Roberto soll nun alles anders kommen. Seine bisherigen Dating-Erfahrungen beschreibt er sehr nüchtern: „Vorher hat es nie wirklich Klick gemacht auf Dates“, resümiert er.

Ob sich das ändert, wenn er der 24-jährigen Blondine Fabienne zum ersten Mal in die Augen blickt? Beim ersten Aufeinandertreffen geraten beide völlig aus dem Konzept. „Ach du Scheiße!“, entfuhr es Fabienne. Und auch Roberto konnte sich vor Staunen kaum noch kontrollieren. Völlig fassungslos gesteht er Barkeeper Nic Shanker, dass sich die beiden Auserwählten kennen würden.

Showteilnehmer sind völlig am Limit

Auf die Frage von Roland Trettl, ob sich ihre Nervosität dadurch gesteigert hätte, dass sie sich bereits kennen, antwortet Fabienne errötet: „Das macht alles noch viel schlimmer, als es eigentlich schon ist. Das kann nicht sein, Leute!“

Doch wie geht diese kuriose Überraschung aus? Beide gestehen, dass sie sich bereits gedatet hätten. Dabei solle nach Roberts Aussage sogar etwas gelaufen sein. War es damals ein Desaster? Oder wird es jetzt wieder feurig zwischen den beiden? Wie das erneute Aufeinandertreffen ausgeht, ist am Montagabend (31. März) um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen.

Die 6. Staffel von „First Dates Hotel“ gibt es seit dem 24. Januar um 20.15 Uhr mit 8 neuen Folgen bei Vox zu sehen. Wenn du eine Folge verpasst, kannst du sie noch einmal in der Mediathek bei RTL+ sehen.