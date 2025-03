„First Dates Hotel“: Kandidat macht ungewöhnlichen Vorschlag – „Wir machen einen Dreier“

Trennungen sind nie schön – der Umgang damit variiert aber von Person zu Person. Während die einen sofort alle Brücken abbrechen, pflegen andere danach sogar weiterhin eine Freundschaft. Letzteres funktioniert auch bei den „First Dates Hotel“-Kandidaten Cem und Przemo einwandfrei.

Beide kennen sich seit 13 Jahren – zehn davon waren sie sogar ein Paar. Die Trennung ist nun dreieinhalb Jahre her und so richtig hat es mit der Liebe seitdem nicht klappen wollen. Daher gehen sie nun zwar getrennt zu „First Dates Hotel“, teilen sich jedoch trotzdem ein Zimmer. Was werden wohl ihre Datepartner dazu sagen?

In der Liebe hat es zwar nicht geklappt, mit der Freundschaft aber umso besser. Cem und Przemo sind inzwischen beste Freunde und haben trotz der Trennung keinen Tag ohneeinander verbracht. Auch die „First Dates Hotel“-Teilnahme wäre Przemo ohne seinen Ex-Partner nicht in den Sinn gekommen: „Ohne Cem wäre ich nicht hier. Er hat mich dazu überredet: ‚Ich bin single, du bist single – warum sollten wir es nicht zusammen versuchen und vielleicht finden wir so wirklich unser Glück?'“

Auch „First Dates Hotel“-Moderator Roland Trettl und Rezeptionistin Aline sind sichtlich verwundert. „Ihr habt ja sogar das gleiche Outfit an“, stellt sie erstaunt fest. Aline ist so verwundert, dass sie geradeheraus nach dem Trennungsgrund fragt. Cem erklärt: „Wir waren zehn Jahre zusammen und haben […] auch eine Firma zusammen gegründet – wir arbeiten immer noch zusammen. Die ‚Liebes-Liebe‘ war irgendwann weg, aber für eine Freundschaft waren wir noch bereit.“ Auch eine sexuelle Anziehung sei überhaupt nicht mehr vorhanden.

Auf Cem wartet der 36-jährige Sami aus Berlin. Die Wahl hätte wohl kaum besser getroffen werden können, wie Cem findet: „Wow. Ich glaube, wenn ich mir jemanden hätte optisch backen können, dann auf jeden Fall ihn!“ Aber wie reagiert Sami, wenn er von Cems Ex-Freund erfährt, der nur einen Tisch hinter ihnen sitzt? „Ich muss tatsächlich sagen, dass ich gar nicht der Mensch dafür bin. Ich finde einfach Vergangenheit ist Vergangenheit“, erklärt Sami. Während Cem für ein zweites Date offen ist, hat es aus Samis Sicht nicht so richtig gepasst.

Auch Przemo ist vom ersten Anblick seines Dates überzeugt: „Das war ein sehr schöner Anblick.“ Der 26-jährige Pascal freut sich über polnische Süßigkeiten, die Przemo ihm mitgebracht hat: „Das ist tatsächlich meine Lieblingsschokolade aus Polen. Perfekt ist, dass er aus Polen kommt, da ich einfach viele polnische Freunde habe und einfach mit der Mentalität sehr gut klarkomme.“

Weniger gut gefällt Pascal aber die Tatsache, dass Przemo sich ein Bett mit seinem Ex-Freund teilt. Um seinen Unmut zu kaschieren, witzelt er: „Oder wir machen einen Dreier.“ Für ein zweites Date hat es schlussendlich aber gereicht.

Die 6. Staffel von „First Dates Hotel“ gibt es seit dem 24. Januar um 20.15 Uhr mit 8 neuen Folgen bei Vox zu sehen. Wenn du eine Folge verpasst, kannst du sie noch einmal in der Mediathek bei RTL+ sehen.