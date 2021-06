„First Dates“ (Vox): Mann betritt Restaurant – er kommt nicht allein!

Wer bei „First Dates – ein Tisch für zwei“ (Vox) durch die Restaurant-Tür kommt, ist in der Regel allein und wünscht sich, den Saal am Ende zu zweit zu verlassen.

Doch in der Montags-Folge von „First Dates“ (Vox) ist alles anders. „Passiert hier ganz selten“, bemerkt auch Gastgeber Roland Trettl. Denn der Mann, der durch die Tür kommt, ist nicht allein!

First Dates: Roland Trettl ist der Gastgeber der Kuppelshow. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

„First Dates“: Diese Szenen gehen wirklich ans Herz!

Roland Trettl wartet schon am Empfang auf den nächsten Gast. Doch Moment mal, der kommt ja gar nicht alleine! Er ist nämlich in Begleitung einer Frau – und die beiden verbindet eine ganz besondere Geschichte.

-----------------

Das ist „First Dates“ (Vox):

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

-------------------

Denn Tina und Marco haben sich vor einem Jahr bei „First Dates“ kennen und lieben gelernt. Diesmal sind sie zu Gast im Restaurant, um ihren Jahrestag zu feiern. „Passiert hier ganz selten“, zeigt sich Roland Trettl entzückt. Für Tina und Marco war es gleich klar, dorthin zurückzukehren. „Ihr seid der große Teil, dass wir jetzt hier sein dürfen“, sagt Marco. „Der Hauptgrund“, ergänzt Tina.

„First Dates“: So lief das erste Jahr von Marco und Tina

Roland Trettl überspringt dieses Mal den Tresen und führt beide direkt an den Tisch. Das ist übrigens derselbe, an dem die beiden Turteltäubchen vor einem Jahr schon einmal saßen. Und in dem Jahr ist so einiges passiert!

Beide sind zusammen in ein Haus nach Potsdam gezogen. „Marco hat für mich und meinen Sohn Berlin aufgegeben“, erzählt Tina. „Wollte ich eigentlich nie machen“, ergänzt Marco. Doch die Liebe war größer!

---------------------------------

Mehr „First Dates“-News:

-------------------------------

Mega-Überraschung an der Bar

Das hat übrigens auch Roland Trettl von Anfang an gewusst. Schon beim Kennenlernen der beiden sagte er: „Die zwei sind so toll, die zwei sind füreinander geschaffen“. Und er sollte Recht behalten!

Gemeinsam verbringt das Paar Zeit im Restaurant, bis Roland Trettl Tina und Marco abholt, um sie an die Bar zu begleiten. Denn dort wartet noch eine echte Überraschung!

Was das ist, erfährst du an diesem Montag um 18 Uhr bei Vox. Du hast die Sendung verpasst? In der TVNOW-Mediathek kannst du die ganze Folge von „First Dates“ nochmal sehen.

Für Kandidatin Laura lief „First Dates“ leider ganz anders als für Marco und Tina. Was da los war, liest du hier.