„First Dates“ (Vox): Kellnerin Mariella mit deutlichen Worten – „Eine Sache, die ich wirklich hasse“

In der Vox-Show „First Dates” bringen Gastgeber Roland Trettl und seine Crew einsame Singles zusammen, die sich im besten Fall ineinander verlieben. Hach, es gibt wohl kaum schönere Berufe als die, in denen man Menschen zum persönlichen Glück verhelfen darf.

Doch das Amor-Dasein hat auch seine Schattenseiten, wie „First Dates”-Kellnerin Mariella D'Auria nun in einer neuen Folge verrät.

„First Dates”-Kellnerin gibt zu: „Was ich an diesem Job nicht mag“

„First Dates“-Kellnerin Mariella zeigt sich so ehrlich wie nie zuvor. Foto: MG RTL D, TVNOW / Boris Breuer

Denn ähnlich wie Wedding Planner und Hebammen, die anderen Menschen ebenfalls die schönsten Augenblicke im Leben bereiten, hat auch Mariella einen Grund zum Nörgeln. Im Gespräch mit ihren „First Dates”-Kollegen lässt die Studentin der Medienwissenschaft Dampf ab.

„Wisst ihr, was ich an diesem Job nicht mag?“, fragt sie in die Runde. Oh oh, wird hier etwa über die Vox-Produktion gelästert?

„First Dates”: Mariella verzweifelt – „Ich kann nur an Essen denken“

„Da gibt es eine Sache, die ich wirklich hasse: Ich habe einfach durchgehend Hunger hier. Ich habe immer nur Hunger. Ich kann nur an Essen denken“, klagt Mariella. Auf besonders viel Verständnis stößt sie damit jedoch nicht.

Barkeeper Nic entgegnet: „Ich kann nur an die Liebe denken.“ Das musste er ja nun sagen. Schließlich soll im Vox-Restaurant stets gute Laune und romantische Stimmung herrschen. Hier sollen die Funken sprühen, die Augen leuchten und nicht etwa der Magen knurren.

Doch jeder Zuschauer, der selbst in der Gastronomie tätig ist, wird Mariellas Problem sicherlich kennen. Mit ihrem offenen Geständnis hat sich die TV-Darstellerin also bestimmt auch einige Pluspunkte beim Publikum gesichert. Denn: So ehrlich erleben wir die „First Dates“-Crew nur selten.

