„First Dates“: Kandidat beichtet dunkle Vergangenheit – Roland Trettl ist schockiert

In der Vox-Show „First Dates“ kommen die verschiedensten Menschen zusammen. Das ist es vermutlich auch, was die Sendung von Roland Trettl ausmacht.

Bei „First Dates“ kommen aber auch Schicksale auf den (Ess-)Tisch, die man so wohl nicht an jeder Straßenecke zu hören bekommt. So wie das von Anlagenführer Markus aus Düsseldorf.

„First Dates“: Kandidat Markus beichtet dunkle Vergangenheit

Der 40-Jährige hatte eine sehr schwer Kindheit, wie er Roland Trettl direkt am Empfang beichtet. Ob er ein gutes und gesundes Leben geführt habe, fragte ihn Roland Trettl Bezug nehmend auf sein jugendliches Aussehen.

Nicht wirklich, so der Markus. Eher im Gegenteil. Er habe in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht. Eine „schlechte Kindheit“ habe er gehabt, so Markus weiter. „Meine Kindheit war sehr hart. Mein Vater war Alkoholiker. Er hat meine Mutter und mich eigentlich immer grün und blau geschlagen. Da war ich fünf, sechs Jahre alt“, berichtet Markus.

------------------

Das ist First Dates:

„First Dates“ ist eine Dating-Show, die in Köln produziert wird

Gastgeber ist Gastronom Roland Trettl

Roland Trettl nimmt die „First Dates“-Kandidaten in Empfang und bringt sie mit ihrem Blind Date zusammen

Nach dem ersten Kennenlernen an der Bar geht es für die Teilnehmer zum Essen an den Tisch

Am Ende jedes Dates können die Kandidaten von „First Dates“ entscheiden, ob sie sich bei einem zweiten Treffen wiedersehen wollen

Ausgestrahlt wird die Sendung montags bis freitags um 18 Uhr auf Vox und ist auch in der Mediathek bei TV NOW zu sehen

--------------------

Schließlich haben sich seine Eltern getrennt, er sei bei seiner Mutter aufgewachsen. Doch auch nach der Trennung vom gewalttätigen Vater sei nicht alles optimal gelaufen.

„Mit 13 Jahren habe ich angefangen, Drogen zu nehmen“, erzählt der Anlagenführer.

„Mit 13 schon ging das los“, fragte Roland Trettl sichtlich schockiert. Sieben Jahre ging das so. Erst auf seiner Arbeitsstelle habe man sich um ihn gekümmert, ihm eine Therapie ermöglicht, berichtet Markus weiter. Heute sei er clean und wolle eine neue Liebe kennenlernen.

„First Dates“: Isbale beichtet ebenfalls aus ihrer Vergangenheit

Ob das Isabel ist? Ihr Motto ist, dass man in der Liebe immer füreinander da ist und nicht bei den kleinsten Kleinigkeiten aufgibt. Na, das trifft sich doch gut.

Doch nicht nur Markus' Vergangenheit kam auf den Tisch. Auch die von Isabel wurde besprochen. Und die war nicht weniger pikant. So tanzte Isabel einst leicht bekleidet an der Stange.

Da musste Markus erst mal tief durchatmen. „Das war sehr interessant in meinem Kopf, hätte ich gerne mal gesehen“, ist der 40-Jährige ganz begeistert. Und weiter: „Sie hat es auf jedenfall faustdick hinter den Ohren.“

Ein zweites Date wolle er aber trotzdem nicht. Der Funke sei leider nicht übergesprungen.

-------------------

Weitere Themen zu „First Dates“:

„First Dates“: Als SIE kommt wird Trettl laut – „Sehe ich aus wie Martin Rütter“

„First Dates” (Vox): Marcel (28) hat sich gerade erst geoutet – Date-Partner Sören macht sich Sorgen

„First Dates“ (Vox): Mann lässt sich volllaufen – Frau fleht Roland Trettl an: „Schmeiß ihn bitte nicht raus“

---------------------

Auch bei „First Dates“ passiert: Eine Kandidatin hat von ihrer Leidenschaft erzählt, aber ihr Gegenüber war nur geschockt. Finde hier heraus, warum.