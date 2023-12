„First Dates“-Star Roland Trettl trauert – „Pfiati und herzlichen Dank, liebe Mama“

Schwere Zeiten für Roland Trettl. Der beliebte „First Dates„-Vermittler und Fernsehkoch hat kurz vor den Feiertagen seine Mutter verloren. Wie schwer muss es sein, von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen, noch dazu so kurz vor Weihnachten?

Margot Trettl ist am Dienstag (19. Dezember) im Alter von 74 Jahren gestorben, berichtet sein Heimatsender „Vox“. Die Trauerfeier wird im engsten Familienkreist stattfinden.

Roland Trettl – Karriere als Spitzenkoch

Der Bozener verfolgte lange Zeit seine Karriere als Spitzenkoch, bevor er sich dem Fernsehen zuwandte. Er war in den 90-er Jahren Küchenchef unter Deutschlands Ausnahmekoch Eckart Witzigmann.

Mehrere von Roland Trettl geführte Restaurants wurden von renommierten Gourmet-Guides ausgezeichnet, darunter der „Gault Millau“ und der „Guide Michelin“, der ihm einen Stern verlieh. 2013 war er erstmals Gastjuror in der Sat.1-Kochshow „The Taste„, es folgten Auftritte in „kitchen impossible“ und schließlich die Moderation von „First Dates – Ein Tisch für Zwei“.

Die Mutter von Roland Trettl scheint die Liebe zu gutem Essen mit ihrem Sohn geteilt zu haben. In seinem rührenden Nachruf wünscht er sich, mit ihr gemeinsam essen gehen zu können.

Auf Instagram nimmt der Südtiroler Abschied: „Pfiati und herzlichen Dank liebe Mama. RIP. Wir sehen uns in ein paar Jahrzehnten wieder. Teste dort, wo du jetzt bist, schon mal die besten Restaurants, die wir dann gemeinsam besuchen werden.“

Die Beileidsbekundungen von Fans und Freunden lassen nicht lange auf sich warten. Auch einige Prominente sind darunter, zum Beispiel seine langjährigen TV-Koch-Kollegen Cornelia Poletto und Tim Raue. Aber auch Schauspielerin Simone Thomalla, die Moderatoren Steffen Hallaschka und Patrice Bouédibéla sowie Entertainer Julian F.M. Stoeckel sprechen Roland Trettl in den Kommentaren ihr Beileid aus.