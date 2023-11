„First Dates“: Jetzt wird es ernst – Roland Trettl wusste sofort Bescheid

Das Kribbeln, das man vor dem ersten Date in der Bauchgegend spürt, kennen die meisten Menschen zu gut. Wenn der Date-Partner dann noch ein Unbekannter ist, gesellt sich meist eine gehörige Portion Aufregung dazu. Genau diese Gefühlsachterbahn müssen die Kandidaten der VOX-Sendung „First Dates“ auf der Suche nach der wahren Liebe durchstehen.

Moderator und Publikumsliebling Roland Trettl lädt Singles in das eigens für die Sendung ins Leben gerufene „First Dates“-Restaurant zu einem gemeinsamen Abendessen ein. Die sich bislang unbekannten Personen lernen sich bei Speis und Trank kennen und entscheiden im Anschluss an das Date, ob sie die andere Person wiedersehen wollen. In seltenen Fällen entsteht so wahre Liebe. Nun meldete sich ein Paar beim Sender, bei dem genau dieser Traum in Erfüllung ging.

Die Fans von „First Dates“ warten oft schon sehnsüchtig auf die Liebesupdates, die das Team der Sendung auf dem dazugehörigen Instagram-Profil teilt. Auch die Zuschauer der Vorabendserie scheinen hoffnungslos romantisch zu sein und an die ganz große Liebe zu glauben. Ein Beweis dafür sind nun auch Heike und Dusan, die sich vor etwa einem Jahr in der VOX-Sendung kennengelernt haben. Nun sitzen sie erneut gemeinsam auf der „First Dates“-Couch und berichten freudig zusammen: „Wir haben uns hier bei ‚First Dates‘ kennen und lieben gelernt. Wir sind jetzt seit einem Jahr zusammen. Wir gehen noch einen Schritt weiter, wir werden bald heiraten.“

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Und auch das Instagram-Team von „First Dates“ freut sich über die Heiratspläne des Liebespaares. Doch ein weiteres Detail wusste bisher niemand: „Sie haben ein Liebesschloss von Roland bekommen und sind seitdem unzertrennlich“, heißt es in der Beschriftung des Beitrags. Der kecke Moderator hat also Amor gespielt und das Schicksal des Liebespaares vorausgesagt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die Fans von „First Dates“ schwelgen im Liebesglück. Ein Fan der Sendung hatte da schon eine Vorahnung und schreibt: „Ich habe die beiden bei First Dates gesehen und wusste sofort: Das wird was! Die Blicke von ihm – zum Dahinschmelzen. Er war sofort schockverliebt. Was freue ich mich über jede gefundene Liebe!“ Ein weiterer Follower kommentiert den Beitrag freudig: „Ich kann mich sehr gut erinnern. Dusan wusste sofort, dass Heike seine Herzdame ist, das war so schön. Diese Begeisterung. Die beiden passen so gut. Ich wünsche alles Liebe und ein glückliches Leben.“ Über so viel Zuspruch freut sich das frisch verlobte Paar garantiert.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Abschließend findet auch das „First Dates“-Team hoffnungsvolle Worte: „Wir freuen uns sehr über die Verlobung und baldige Hochzeit der beiden und wünschen ihnen alles Gute auf ihrem gemeinsamen Lebensweg.“ So sieht wohl wahre Liebe aus.