„First Dates“: Paar verliebt sich in der Vox-Sendung – kurz darauf verkünden sie die Hammer-Nachricht

Wer in der heutigen Zeit noch den richtigen Partner fürs Leben finden möchte, muss oftmals Geduld mitbringen. Wenn das Kennenlernen über Online-Dating-Plattformen oder im realen Leben scheitert, haben es sich Kuppelshows im TV zur Aufgabe gemacht, Singles zusammenzuführen. So auch die Vox-Sendung „First Dates“, die Suchende bei einem Blinddate in romantischer Restaurantatmosphäre begleitet.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass das Format nicht nur im Fernsehen große Erfolge feierte, sondern sich auch für dieses Paar mehr als auszahlte!

Bei der beliebten Vox-Show „First Dates“ knisterte es gewaltig zwischen Kev und Lilly. Schon als sich ihre Blicke zum ersten Mal trafen, sprühten die Funken – die Chemie stimmte auf Anhieb. Schnell fanden die beiden heraus, dass sie nicht nur optisch harmonieren, sondern auch die gleichen Ziele und Werte vertreten: Familie hat für sie oberste Priorität.

+++„First Dates“: Irre Regeln für Kandidaten – Vox klärt auf: „Wir nehmen das sehr ernst“+++

Kein Wunder also, dass sie diesen gemeinsamen Traum direkt nach der Ausstrahlung weiterverfolgten!

Der übliche Weg über Dating-Apps, den viele junge Menschen gehen, um die Liebe zu finden, war für Lilly ein Reinfall. In einem Video auf der Social-Media-App TikTok zählt sie schmunzelnd mehrere Plattformen auf, die bei ihr einfach nicht zünden wollten. Doch als das Gespräch auf die Vox-Kuppelshow kommt, verändert sich alles: Mit einem strahlenden Lächeln und einem sichtbar runden Babybauch zeigt sie, dass sie dort ihr großes Glück in Kev gefunden hat.

Fans können ihre Freude in der Kommentarspalte kaum zurückhalten. „Oh mein Gott, ein ‚First Dates‘-Baby“ oder „Endlich eine Beziehung, aus der auch wirklich was wird“, lauten einige Reaktionen von Usern. Auch der Sender selbst beglückwünscht das Paar.

Das erfolgreiche „First Dates“-Treffen von Lily und Kev kann am 11. September im TV verfolgt werden und ist bereits vorab in der RTL+-Mediathek abrufbar.