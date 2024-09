„First Dates“: Als er von ihrem Job erfährt, kann er es kaum fassen – „Hut ab“

Früher oder später beschäftigt die Suche nach der wahren Liebe wohl jeden Menschen einmal. Da sich das heutige Dating-Leben oftmals schwierig gestaltet, hat der Sender VOX die Kuppel-Show „First Dates“ ins Leben gerufen.

Moderator Roland Trettl führt bereits seit der ersten Folge im Jahr 2018 durch das Dating-Vergnügen vor laufenden Kameras. Doch das erste Aufeinandertreffen von zwei Single-Kandidaten sorgte nun für Aufsehen im „First Dates“-Universum.

Auch die „First Dates“-Kandidaten Carmen und Frank haben ihre ganz große Liebe bislang noch nicht gefunden. Aus diesem Grund haben sich die beiden Singles bei der VOX-Sendung angemeldet und finden nun im eigens für die Sendung errichteten Restaurant zusammen. Die Teilnehmer scheinen sich auf Anhieb sympathisch zu sein und genießen das gemeinsame Abendessen sichtlich.

Dann dreht sich das Gespräch der Singles plötzlich um die Anreise zur „First Dates“-Location. Frank ist nämlich mit dem Auto angereist, Carmen hingegen mit dem Zug. Das wiederum verwundert Frank und er fragt seine Dating-Partnerin, ob sie keinen Führerschein hätte. Carmen klärt auf, dass sie zwar einen Führerschein hat, an ihrem Wohnort in Frankfurt jedoch kein Auto benötigt. Was Frank dann jedoch von Carmen erfährt, überrascht ihn.

Die „First Dates“-Kandidatin erzählt nämlich: „Auf der Arbeit fahre ich LKW.“ Frank kann das kaum fassen und fragt erstaunt: „Echt?“ Als Carmen das bejaht, ruft Frank ehrfürchtig: „Cool! Ja, Respekt!“ Die Single-Dame berichtet weiter, dass sie bei der Straßenreinigung arbeitet.

Frank gefällt diese Jobauswahl seines Gegenübers gut: „Ja, das muss auch gemacht werden. Hut ab für die Leute, die das machen. Danke, dass unsere Straßen sauber bleiben.“ Bei diesen Worten der Anerkennung kann Carmen kaum aufhören zu Strahlen. Im anschließenden Interview berichtet sie dann sogar, dass sie und ihre Kollegin die einzigen Frauen in der Firma wären.

Begeisterung aufseiten der Fans

Die Fans von „First Dates“ fühlen sich von den ersten Zusammentreffen der Single-Kandidaten stets bestens unterhalten. Unter dem Sendungsausschnitt, den das VOX-Team auf dem dazugehörigen Instagram-Profil teilte, finden sich reihenweise begeisterte Kommentare wieder. Fans der Kuppel-Show kommentieren das Date von Carmen und Frank mit den Worten:

„Wow was für eine sympathische Dame. Wirklich toll!“

„Ihre Art macht sie schön. Wirkt liebenswert und ehrlich, humorvoll und lebensfroh.“

„Du hast deine Wertschätzung für Carmens Beruf wunderschön zum Ausdruck gebracht, lieber Frank.“

„So sympathische Menschen!!!“

„Wie sympathisch sind die beiden denn!?“

Bei den Fans der Vorabendserie ist das Date der beiden Single-Kandidaten auffällig gut angekommen.

Wer wissen möchte, ob sich Carmen und Frank zu einem zweiten Date verabredet haben, kann die „First Dates“-Folge vom 8. August in der RTLPlus-Mediathek nachschauen.