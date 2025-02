„First Dates Hotel“: Kandidatin völlig überrascht – „Aus dem Nichts“

Die Pforten im „First Dates Hotel“ sind wieder geöffnet. Aktuell zeigt Vox die neuen Folgen der Vox-Sendung im Programm. Die Zuschauer sehen, wie die Singles auf Mallorca ihren perfekten Partner suchen. Mit von der Partie ist die 33-jährige Laura aus Dortmund.

Sie wagt das große Abenteuer bei „First Dates Hotel“ und macht sich auf die Suche nach ihrem Match. Im exklusiven Interview mit „Der Westen“ spricht die Online-Redakteurin nun über die Zeit am Set der Datingshow und verrät, wieso sie mit einer Zusage kaum noch gerechnet hat.

Unter der spanischen Sonne macht sich Kandidatin Laura auf die Suche nach einem potenziellen Partner. Doch wie kam sie überhaupt dazu ausgerechnet an diesem Format teilzunehmen? In einem Interview mit unserer Redaktion gibt sie nun einen Einblick hinter die Kulissen.

+++ auch interessant: Roland Trettl: Nach „First Dates Hotel“ bestehen keine Zweifel mehr +++

„Eine Freundin von mir – bekennender Roland-Fan – hat sich vor zwei Jahren beworben und mich dann hinzu akquiriert. Nachdem es bei ihrer Teilnahme leider am passenden Match gescheitert ist, habe auch ich die Bewerbung nicht weiter verfolgt. Letztes Jahr wurde ich dann aus dem Nichts nochmal angefragt und habe aus dem Bauch und dem Moment heraus einfach zugesagt“, so die 33-Jährige.

Sonderlich hohe Erwartungen an ihre Teilnahme hatte die Dortmunderin nach eigenen Angaben nicht: „Ich dachte: Entweder wird’s eine schöne Zeit und du lernst jemanden kennen oder es wird eine schöne Zeit und du lernst niemanden kennen – so oder so wird’s bestimmt eine schöne Zeit!“

+++ Nach „First Dates“: Antonia Hemmer spricht Klartext – „War so überrascht“ +++

Ob sie am Ende ihr Glück in der Sendung finden wird, bleibt abzuwarten. So oder so bereut sie ihre Teilnahme nicht, wie sie erzählt: „Es ist ein super Format, das wirklich das Potenzial birgt, einen Partner zu finden. Aber auch darüber hinaus ist es eine tolle und super wertschätzende Erfahrung gewesen, die auch ich jederzeit wieder machen würde. Hat Spaß gemacht!“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Vox zeigt die neuen Folgen von „First Dates Hotels“ aktuell immer montags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Episoden auch in der Mediathek bei RTL+.