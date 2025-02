Roland Trettl: Nach „First Dates Hotel“ bestehen keine Zweifel mehr

Am Montagabend (24. Februar 2025) um 20.15 Uhr hatte das langersehnte Warten für viele Vox-Zuschauer ein Ende. So konnten sie bei „First Dates Hotel“ wieder leidenschaftliche und spannende Dates unter der malloquinischen Sonne verfolgen.

Doch rief es viele Menschen dazu auf, sich den spannenden Startschuss nicht entgehen zu lassen? Oder zog das Datingformat im Konkurrenzkampf mit dem Sat1-Reality-Format „Promis unter Palmen“ den Kürzeren?

Bunt gemischte Dates trafen sich am Montagabend bei „First Dates Hotel“ zum Dinnerdate auf Mallorca. Ganz im Zeichen von Amore und aufregenden Begegnungen sorgte Moderator Roland Trettl mit seiner gewohnt lockeren Art für die perfekte Atmosphäre und jede Menge Unterhaltung.

+++ Ebenfalls sehr lesenswert: „First Dates Hotel“: Die fleischlichen Gelüste werden direkt befriedigt +++

Und auch beim Blick auf die „DWDL“-Einschaltquoten wird ersichtlich, dass die Premiere des Datingformats viele Menschen anzog. So verfolgten in der Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen 0,4 Mio. Zuschauerinnen die spannenden und turbulenten Datinggeschichten, was einem Marktanteil von 8,2 Prozent entspricht. Damit rangiert das Format sogar vor „Promis unter Palmen“. Hier konnte Sender Sat.1 nur 0,34 Mio. Menschen (Marktanteil: 7,3 Prozent) bei der Stange halten.

Die Gesamt-Reichweite von „First Dates Hotel“ belief sich alles in allem auf 0,88 Mio. Zuschauerinnen und auf einen Marktanteil von 3,7 Prozent.

Ein spannendes Detail: Im Vergleich zu „Promi First Dates“ konnte „First Dates Hotel“ eine stärkere Leistung abliefern und dem Datingformat ordentlich den Rang ablaufen. So kam man in den beiden Vorwochen, in denen die Zuschauerinnen die Promis beim Dating bestaunen konnten, nicht über eine Quote von 0,7 Millionen Menschen und einem Marktanteil von 2,8 Prozent hinaus.

Es bleibt spannend, ob das besondere Datingformat ebenfalls in der kommenden Woche wieder gute Einschaltquoten einfahren wird. Bleiben ihm die Zuschauerinnen treu? Und kommen vielleicht sogar neue Fans dazu?